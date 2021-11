Müller: nie było konieczne, by ws. sytuacji na polsko-białoruskiej granicy kanclerz Niemiec rozmawiała z Łukaszenką

Nie było konieczne, żeby w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy kanclerz Niemiec rozmawiała bezpośrednio z Łukaszenką. Polska w pierwszej kolejności dyskutuje o sytuacji geopolitycznej z państwami regionu, a później będziemy rozmawiać ze wszystkimi innymi - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller pytany był w poniedziałek w Polsat News o stanowisko rządu w sprawie rozmów, które odbyła kanclerz Niemiec Angela Merkel z Alaksandrem Łukaszenką.

"Każde pozytywne działanie doceniamy. Natomiast co do rozmowy kanclerz Niemiec z dyktatorem Łukaszenką, bo powiedzmy sobie wprost, to jest dyktator, który w tej chwili rządzi Białorusią, to w większości krajów UE ten format rozmowy został przyjęty z pewnym zdziwieniem, ponieważ, de facto, jest pewne ryzyko legitymizowania dyktatora białoruskiego" - powiedział rzecznik rządu.

I - jak dodał - kraje bałtyckie, z władzami których się wczoraj widzieliśmy, "równie zdecydowanie były zdziwione formatem, w jakim to się odbywało". "No, bo mamy do czynienia z przywódcą państwa, który nie uzyskał legitymacji demokratycznej, któremu zarzucamy, że wybory odbyły się w sposób nielegalny, a równolegle do tego rozmowy z nim prowadzi najważniejszy polityk europejski największego państwa" - podkreślił Müller.

"Wydaje mi się, że to nie było konieczne, żeby w tej sprawie bezpośrednio kanclerz Merkel rozmawiała, aczkolwiek to jest jej osobista decyzja" - oświadczył rzecznik rządu.

Müller pytany był też, czy wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2 było ostrzeżeniem dla Rosji, które zadziałało. "Tylko, gdyby nie decyzja Niemiec, to w ogóle nie byłoby tego problemu" - odparł rzecznik rządu. "To znaczy gdyby nie decyzja Niemiec o tym, że godzi się na polityczny instrument kolejny, a właściwie nawet quasi militarny instrument Rosji, to w ogóle by nie było problemu" - dodał.

"W tej chwili mamy być wdzięczni za to, że częściowo zostało to wstrzymane? Tak, to jest dobra decyzja. Natomiast złą decyzją była w ogóle budowa Nord Stream 2" - ocenił Müller.

O wstrzymaniu procesu certyfikacji niemiecki regulator BNetzA poinformował w zeszły wtorek. Według dziennika "Kommiersant" zwłoka oznacza, że uruchomienie Nord Stream 2 może opóźnić się do lata 2022 roku.

Rzecznik rządu był również pytany o rozmowy premiera Morawieckiego z państwami europejskimi w sprawie sytuacji geopolitycznej i czy jest planowane takie spotkanie w Berlinie i w Paryżu. Müller przypomniał, że premier Morawiecki kilka dni temu rozmawiał z kanclerz Niemiec. "W momencie, kiedy będą potwierdzone spotkania, wtedy będziemy o nich informować" - dodał rzecznik rządu.

Podkreślił też, że nie zgadza się z jedną tezą. "To znaczy mówienie o tym, że trzeba zaczynać rozmowy od Berlina, czy Paryża, a pomijać państwa bałtyckie, czy państwa Europy Wschodniej wydaje mi się, że jest taką nie najlepszą narracją i właśnie tego chcielibyśmy uniknąć" - zaznaczył Müller.

Według niego, jest to jasny sygnał, że Polska w pierwszej kolejności dyskutuje z państwami regionu najbardziej narażonymi na negatywne skutki, "a później będziemy rozmawiać oczywiście ze wszystkimi innymi". "Zresztą już rozmawiamy, w ramach i NATO, w ramach UE i również w rozmowach osobistych te kontakty już były. Więc to nie jest tak, że to się nie dzieje równolegle" - powiedział rzecznik rządu.

Premier Mateusz Morawiecki w niedzielę rozpoczął serię spotkań z europejskimi liderami w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią. Tego dnia odbył rozmowy z premier Estonii Kają Kallas, litewskiego rządu Ingridą Szimonyte, a także premierem Łotwy Artursem Kriszjanisem Karinszem.

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, kiedy od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje. Do 2 grudnia w pasie przygranicznym polsko-białoruskim obowiązuje stan wyjątkowy.