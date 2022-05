Müller: nie spodziewam się innej decyzji Senatu niż obrona marszałka Grodzkiego

Nie spodziewam się innej decyzji Senatu niż to, że będą bronić marszałka Tomasza Grodzkiego i nie pozwolą zweryfikować przed sądem zarzutów wobec niego - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o możliwy efekt głosowania nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Grodzkiemu.

W środę o godz. 20 Senat zajmie się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Grodzkiemu; głosowanie odbędzie się bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosku.

"Nie spodziewam się niestety innej decyzji Senatu niż to, że będą bronić marszałka Grodzkiego i że nie pozwolą na to, by przed sądem zweryfikować faktycznie te zarzuty, które się pojawiły. Ale, jak mówię, to nie jest zaskoczenie" - powiedział Müller pytany na środowym briefingu jakiego wyniku głosowania się spodziewa.

"Dziś sam Donald Tusk stanął w obronie Tomasza Grodzkiego, twierdząc, że poczekają aż będzie niezależna prokuratura. I chyba tam chciał dodać jeszcze niezależne sądy, ale to już nie wiem, bo się Donald Tusk w tym gubi, czy już są niezależne sądy w tej chwili, czy nie. Panie przewodniczący Tusk, warto się zdecydować w tym zakresie" - dodał rzecznik rządu.

"Być może dziś do takiego dealu wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, wewnątrz koalicjantów w Senacie doszło, że obronicie marszałka Grodzkiego i dlatego do głosowania doszło dopiero po ponad roku od wniosku w tym zakresie" - stwierdził też Müller.

Uchylenia immunitetu Grodzkiemu domaga się Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która w grudniu ub. roku skierowała ponowny wniosek w tej sprawie. Poprzedni wniosek złożony został w marcu 2021 r. Pod koniec października ub. roku Centrum Informacyjne Senatu informowało, że Senat nie zajmie się tym wnioskiem, wicemarszałek Bogdan Borusewicz (KO) poinformował śledczych, że postanowił pozostawić wniosek bez biegu, ponieważ nie został on poprawiony, o co wcześniej wnioskował Senat.

Według prokuratury, Grodzki pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich. Grodzki, który jest profesorem nauk medycznych, chirurgiem, wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw i są elementem nagonki politycznej.

"Nigdy nie uzależniałem żadnej operacji od wpłaty jakiejkolwiek łapówki na moją rzecz" - mówił Grodzki w grudniu 2019 r., gdy pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w Radiu Szczecin.

Senacka komisja regulaminowa zarekomendowała we wtorek odrzucenie wniosku prokuratury ws. uchylenia immunitetu marszałka Grodzkiego. Podczas posiedzenia komisja Grodzki powiedział m.in. że traktuje całą sprawę jako nagonkę nie tyle na niego, co "na Senat RP w celu odzyskania większości przez partię rządząca i to metodami niedemokratycznymi".