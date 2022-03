Müller: niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków będzie podlegało sankcjom karnym i finansowym

Niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków będzie podlegało sankcjom karnym i finansowym - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller mówiąc o projekcie, który umożliwi mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Dodał, że kara dla podmiotów, które nie zastosują się do decyzji wyniesie do 20 mln zł.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Projekt - jak zaznaczył na konferencji po posiedzeniu rządu Piotr Müller - umożliwi mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję oraz pozwoli na wzmocnienie sankcji na poziomie krajowym.

Müller poinformował, że niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków będzie podlegało sankcjom karnym i finansowym. Dodał, że kara - dla podmiotów, które się nie zastosują do tego typu działań - będzie wynosiła nawet 20 mln zł.

"Jednocześnie chciałbym jeszcze raz na podkreślić - my mówimy o mrożeniu aktywów. Do konfiskaty majątków, do konfiskaty tych zasobów, które będą mrożone, niezbędna jest zmiana konstytucji, o której wcześniej wspominaliśmy, ale ten czas mrożenia zabezpieczy te majątki przed tym, aby właśnie później, po zmianach przepisów konstytucyjnych można było podjąć dalsze działania" - powiedział.

autorzy: Marcin Chomiuk, Krzysztof Kowalczyk

mchom/ krz/ jann/