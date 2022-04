Müller o akcji billboardowej: chcemy pobudzić refleksje wśród elit politycznych Zachodu

Akcja billboardowa ws. Ukrainy będzie prowadzona w Berlinie, Paryżu, Rzymie, w każdej z tych stolic odbędzie się konferencja naszych dyplomatów; liczymy, że przyniesie to efekt pobudzający refleksje wśród elit politycznych Zachodu - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

Premier Mateusz Morawiecki zainicjował w sobotę w Warszawie akcję billboardową pod hasłem "Stop Russia now", która - jak mówił - ma budzić sumienia ws. wojny na Ukrainie. "Dzisiaj do różnych miast w Europie ruszą billboardy, akcja będzie wzmacniana w mediach społecznościowych, będę też jechał do Niemiec i innych państw, aby cały czas przypominać, co strasznego dzieje się na Ukrainie" - mówił szef rządu.

Rzecznik rządu pytany o szczegóły akcji powiedział, że billboardy przyjadą do takich stolic europejskich jak Berlin, Paryż, Rzym. "Duże stolice europejskie, w których chcemy to pokazać. W każdej z tych stolic odbędzie się konferencja naszych przedstawicieli dyplomacji, ambasadorów" - zapowiedział.

Dodał, że w wielu z tych miejsc polskim dyplomatom będą towarzyszyć również ambasadorowie Ukrainy. "Chcemy tutaj wyraźnie pokazać jak wygląda sytuacja (na Ukrainie - PAP) i przekonać opinię publiczną tych krajów do tego, aby wywierali presję polityczną na to, aby to szefowie rządów, przedstawiciele parlamentów podejmowali właściwe decyzje" - mówił.

"Aczkolwiek trzeba przyznać, że społeczeństwa Europy Zachodniej są dużo bardziej w tym zakresie świadome i chętne do takich działań pomocowych, niż część elit politycznych w tych krajach" - zaznaczył.

Rzecznik rządu dodał, że akcja będzie też prowadzona w mediach społecznościowych.

"Liczymy, że w ciągu najbliższego czasu, w szczególności do końca maja, kiedy jest posiedzenie Rady Europejskiej, przyniesie to efekt pobudzający trochę jednak refleksje też wśród elit politycznych Zachodu" - mówił Müller.