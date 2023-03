Müller o atakach hakerskich: aparat rosyjski szuka wszelkich sposobów, by szerzyć zamęt

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej - w tym Polska - padają ofiarą ataków hakerskich, blokowane są systemy informatyczne, atakowane instytucje i maile - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Aparat rosyjski szuka jakichkolwiek sposobów szerzenia zamętu - dodał. Zapewnił też, że dane Polaków są bezpieczne.

Rzecznik rządu w RMF FM był pytany, czy rosyjscy i białoruscy wzięli Polskę na cel ataków. "Nie tylko Polskę, bo kraje Europy Środkowo-Wschodniej są szeroko atakowane hakersko poprzez blokowanie systemów informatycznych, ataki na instytucje czy ataki hakerskie na maile" - zaznaczył polityk.

"Aparat rosyjski szuka jakichkolwiek sposobów oddziaływania, budowania pewnego napięcia politycznego, zamętu w Europie Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej" - dodał.

Dopytywany o zablokowanie we wtorek strony resortu finansów przeznaczonej do składania podatków Müller uspokajał, że był to atak typu DDoS, który blokuje dostęp do serwisu, ale nasze dane są bezpieczne. "Nie było żadnego skutecznego ataku, jeżeli chodzi o kradzież danych podatkowych czy jakichkolwiek innych danych" - powiedział.