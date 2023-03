Müller o deklaracji Niemiec ws. ewentualnego zatrzymania Putina: trudniej wypełnić deklarację o szybkim dostarczeniu sprzętu

Łatwo wygłaszać deklarację, że prezydent Rosji Władimir Putin zostanie zatrzymany, jeśli pojawi się w Niemczech; dużo trudniej jest wypełniać deklarację o szybkim dostarczeniu sprzętu - mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Minister sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann w rozmowie z mediami zapytany, czy Putin musi spodziewać się aresztowania podczas podróży zagranicznych i jak zachowałyby się władze RFN, odpowiedział, że gdyby rosyjski dyktator wjechał na teren Niemiec, byłby natychmiast aresztowany.

O tę wypowiedź został w poniedziałek zapytany rzecznik rządu Piotr Müller. "Życzyłbym sobie, żeby deklaracje ze strony Niemiec były nie tylko wygłaszane, ale również wypełniane. To jest główny problem w wielu przypadkach" - mówił.

Jego zdaniem, taką deklarację jest łatwo wygłosić. "Dlatego, że Władimir Putin nie wybiera się na teren Niemiec. Natomiast dużo trudniej jest wypełniać deklaracje o szybkim dostarczeniu sprzętu, o działaniach pomocowych, o wyłączeniu Rosji w zakresie dalszej współpracy energetycznej" - mówił. Jak dodał oczekiwałby od kanclerza Niemiec deklaracji, że gazociąg Nord Stream nie zostanie odbudowany.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.