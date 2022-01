Müller o doniesieniach dot. odejścia Niedzielskiego z rządu: nic na ten temat nie wiem

Rozmawiałem z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i nic mi nie wiadomo, aby stawiał taki warunek - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o medialne doniesienia, iż szef MZ uzależnia swoją obecność w rządzie od tzw. ustawy Hoca.

Taką informację podało we wtorek rano RMF FM. Rzecznik rządu pytany później przez dziennikarzy o te doniesienia zapewnił, że nic na ten temat nie wie.

"Rozmawiałem też z panem ministrem Niedzielskim wczoraj i dzisiaj, nic mi nie wiadomo, aby stawiał taki warunek" - mówił Müller.

Jak dodał, bez wątpienia przyjęcie we wtorek przez rząd stanowiska ws. projektu dotyczącego weryfikacji covidowej, to dobra informacja dla szefa MZ. Jak wskazał, to właśnie minister Niedzielski wniósł projekt poparcia dla ustawy Czesława Hoca.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu pozytywnie ocenił poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt przygotowała grupa posłów PiS, m.in. Czesław Hoc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek podkreślał, że projekt tej ustawy jest kluczowym narzędziem do walki z piątą falą koronawirusa. "Uważam, że ta ustawa, jej dalsze procedowanie, jest kluczowym elementem, który może nam pomóc w opanowaniu i poradzeniu sobie z ryzykiem bardzo wysokich zakażeń, z jakim mamy do czynienia" - powiedział Niedzielski.

We wtorek projekt trafił na posiedzenie rządu, który pozytywnie go ocenił, zwracając uwagę na to, że jest to "projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy".