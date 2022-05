Müller o KPO: liczę, że w tym tygodniu ten temat będzie zamknięty

Obiegowo w tej chwili kończą się ustalenia w Komisji Europejskiej i liczę, że faktycznie w tym tygodniu temat związany z Krajowym Planem Odbudowy będzie zamknięty - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Według niego, ważne jest też by projekt zmian w SN nie był "głęboko" modyfikowany.

Rzecznik rządu został zapytany we wtorek w TVP Info o decyzje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. "Obiegowo chyba w tej chwili kończą się ustalenia w Komisji Europejskiej. Liczę, że faktycznie w tym tygodniu to będzie zamknięte" - odpowiedział.

Na pytanie, czy przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przyjedzie wkrótce do Polski, rzecznik rządu odparł, że tego jeszcze nie wie, "bo to nie jest ustalone". "Ale myślę, że w najbliższym czasie po zatwierdzeniu KPO faktycznie taka wizyta się odbędzie" - dodał.

Pytany, czy po zatwierdzeniu przez KE Krajowego Planu Odbudowy w ślad za tym będą przekazane pieniądze, czy będą one w jakiś sposób blokowane, Müller powiedział, że to zależy od kilku rzeczy, kilku reform, które są w KPO wpisane. "Tamte, powiedzmy, że nie stanowią żadnego problemu, bo są realizowane, ale mówimy o reformie wymiaru sprawiedliwości, a konkretniej - postępowania dyscyplinarnego" - podkreślił rzecznik rządu.

Dlatego - jak mówił - tak ważne jest to, aby projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którym obecnie toczą się prace w Sejmie dzisiaj jest w Sejmie, nie był "modyfikowany głęboko". "Bo, inaczej może dojść do sytuacji, w której po prostu nie będą spełnione te kryteria, które są wpisane w Krajowym Planie Odbudowy. I dlatego pan prezydent, ministrowie w Kancelarii Prezydenta pilnują tego, aby to się trzymało w takich ryzach, które wypełnią też te ustalenia, które są przyjęte w KPO i o których też pan prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej" - powiedział rzecznik rządu.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w ostatni czwartek prezydencki projekt noweli ustawy o SN, zakładający likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej SN. W projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia z przedłożenia, ale z najważniejszych zmian wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń - poprawkę taką zgłosiła Solidarna Polska, której przedstawiciele krytykowali prezydencki projekt m.in. w związku z wprowadzeniem instytucji tego testu. Do projektu po poprawce Solidarnej Polski dodano także preambułę.

Zasadnicze założenia prezydenckich propozycji - w tym tzw. test niezawisłości sędziego odnoszący się do spraw niezakończonych prawomocnie - pozostały w projekcie. "Test bezstronności i niezawisłości sędziego" ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Do fragmentów projektu mówiących o "teście" przyjęto szczegółowe poprawki PiS. Zmieniły one z trzech dni do tygodnia termin na wniesienie wniosku oraz m.in. dodały konieczność przedstawienia dowodów na zaistnienie okoliczności faktycznych należących do przesłanek "testu".

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości, poseł Marek Ast (PiS) powiedział PAP, że drugie czytanie projektu zmian w ustawie o SN odbędzie się najprawdopodobniej na posiedzeniu Sejmu w środę. Dodał, że należy jeszcze jednak zaczekać na potwierdzenie ze strony marszałek Elżbiety Witek i Prezydium Sejmu. Zdaniem Asta do tego projektu mogą jeszcze zostać zgłoszone poprawki w drugim czytaniu.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

KE wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała 11 maja PAP, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.