Müller o liście KE ws. mechanizmu warunkowości: kolejny list w ramach normalnego dialogu z Komisją

To jest kolejny list kierowany w ramach normalnego dialogu z Komisją Europejską; nie ma żadnego charakteru nadzwyczajnego - w ten sposób rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do listu, który KE skierowała do polskiego rządu ws. mechanizmu warunkowości w budżecie UE.

List dotyczący mechanizmu warunkowości w unijnym budżecie Komisja Europejska wysłała także do Węgier. Według rzecznika KE Christiana Wiganda Polska i Węgry mają teraz dwa miesiące na przesłanie wymaganych informacji.

O list został pytany w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller. "List, różnego rodzaju wnioski ze strony Komisji Europejskiej właściwie pojawiają się codziennie. Zauważyłem, że ktoś wczoraj próbował nie wiadomo do jakiego poziomu wyeskalować kolejny, jeden z listów czy pism, które są kierowane w ramach normalnego dialogu z Komisją Europejską. To jest po prostu kolejne działanie tego typu i nie ma charakteru żadnego nadzwyczajnego" - ocenił Müller na sobotniej konferencji prasowej.

Zapowiedział, że rząd odniesie się do listu, tak jak odnosi się do każdego pisma, które kieruje do niego Komisja Europejska. Dodał, że nastąpi to w terminie wskazanym przez KE, czyli w ciągu dwóch miesięcy.

Dopytywany, zaprzeczył jakoby list mógł wpłynąć na przyspieszenie prac legislacyjnych dotyczących zmian w sądownictwie. "Ten list nie wpływa na przyspieszenie żadnych prac legislacyjnych, będą prowadzone tak, jak zapowiadaliśmy" - powiedział Müller.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli poinformował w piątek, że PE pozwał Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE za niestosowanie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie UE.

W lipcu europarlament wezwał KE do uruchomienia mechanizmu. Zagroził, że jeśli KE tego nie zrobi, może wnieść sprawę przeciw Komisji do TSUE za bezczynność.

Mechanizm zakłada, że Bruksela może zamrozić środki unijne dla kraju członkowskiego, jeśli stwierdzi, że istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, np. defraudacji.

PE przyjął w lipcu rezolucję wzywającą KE do szybkiego zbadania wszelkich potencjalnych naruszeń zasad praworządności, które mogą mieć poważny wpływ na należyte zarządzanie finansami z budżetu UE. Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy UE przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. W ramach nowych przepisów nie zaproponowano jednak żadnych instrumentów.

Rada Europejska zwróciła się do KE o opóźnienie ich stosowania do czasu opracowania szczegółowych wytycznych w tej kwestii. Na tym tle doszło do sporu między KE a europarlamentem.