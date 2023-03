Każda osoba, która się tego typu ataków dopuszcza będzie ścigana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez względu na to, jakiej partii politycznej będzie to dotyczyło - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller, komentując napaść na biuro poselskie wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek wieczorem, że biuro poselskie Mariusza Błaszczaka zostało obrzucone kamieniami.

Rzecznik rządu Piotr Müller o tę sprawę pytany był podczas środowej konferencji. "Niestety mamy do czynienia z tego typu fizycznymi atakami różnego rodzaju, również w przestrzeni publicznej. Oczywiście każda osoba, która się tego typu ataków dopuszcza będzie ścigana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez względu na to, jakiej partii politycznej to będzie to dotyczyło" - powiedział Müller.

Dodał, że widać niestety też "te emocje polityczne, które rosną w kontekście kampanii wyborczej". "Możemy apelować o to, aby te emocje jednak mimo wszystko chłodzić i ze spokojem podchodzić do debaty publicznej, nie nakręcać takiego języka, który później niestety budzi u niektórych osób tego typu działania" - stwierdził Müller.