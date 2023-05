Müller o obchodach 9 maja: nie da się zabezpieczyć przed wszystkimi prowokacjami politycznymi

Staramy się zabezpieczyć przed ewentualnymi incydentami, ale nie da się zabezpieczyć przed wszystkimi prowokacjami politycznymi- mówił rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o zapowiedziane przez ambasadora Rosji złożenie 9 maja wieńca na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

Ambasador Rosji w Polsce, Siergiej Andriejew, zapowiedział złożenie 9 maja wieńca na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Rosjanie świętują wtedy rocznicę zakończenia II wojny światowej. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Müller pytany był, czy w związku z tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało o tym powiadomione, a ambasada rosyjska w Polsce złożyła prośbę o ochronę, spodziewamy się kolejnych incydentów i czy ta uroczystość będzie zabezpieczona.

Müller wyraził przekonanie, że "niekoniecznie dzisiaj, ale przez najbliższe miesiące będziemy mieli do czynienia z wieloma próbami incydentów ze strony Rosji na terenie naszego kraju i innych państw".

"Widzieliśmy tego typu prowokację, która miała bardziej niebezpieczny charakter, czyli zbliżenie się rosyjskiego myśliwca do naszego statku powietrznego Straży Granicznej na terenie Rumunii" - powiedział.

Jak dodał, "w związku z tym szereg tego typu działań będzie niestety podejmowanych ze strony Rosji również w zakresie dezinformacji i na tyle, na ile jesteśmy w stanie w państwie demokratycznym podjąć działania, które będą chroniły przed nimi, to możemy to zrobić". "Natomiast w Polsce, tak jak i w krajach Unii Europejskiej obowiązuje wolność słowa, innego rodzaju przepisy, które dotyczą swobód wyrażania opinii, czy niestety w tym wypadku możliwości złożenia kwiatów" - powiedział.

"To, co możemy zrobić, to staramy się zabezpieczyć tego typu sytuacje, natomiast trzeba sobie wprost powiedzieć, że nie przed wszystkimi prowokacjami o charakterze politycznym da się zabezpieczyć, bo one mają miejsce na terenie kraju demokratycznego i nie mamy, i nie chcielibyśmy mieć takich narzędzi, jak chociażby w Rosji" - powiedział.

Rok temu, 9 maja 2022 r., Andriejew chciał złożyć kwiaty przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Demonstranci z ukraińskimi i polskimi flagami uniemożliwili mu przejście przed miejsce upamiętnienia radzieckich żołnierzy, wznosili antyrosyjskie hasła i oblali ambasadora czerwoną substancją.