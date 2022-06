Müller o objeździe premiera po kraju: w tym tygodniu planujemy między innymi być na Podlasiu

Aktywność premiera Mateusza Morawieckiego w związku z akcją objazdu polityków PiS po kraju, będzie duża, w tym tygodniu planujemy między innymi być na Podlasiu - powiedział PAP.PL rzecznik rządu Piotr Müller. Chcemy usłyszeć od Polaków m.in. głosy krytyczne, bo one budują korekty programu rządowego - dodał.

Podczas sobotniej konwencji w podwarszawskich Markach prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił pełną mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji. Kaczyński mówił m.in. o patriotyzmie, bezpieczeństwie i podsumowywał dotychczasowe działania PiS ws. programów społecznych.

Rzecznik rządu pytany przez PAP jak będzie wyglądał ten objazd, zwrócił uwagę, że cechą charakterystyczną PiS było to, że ugrupowanie realizowało politykę w terenie. Niestety - zaznaczył - przez okres pandemii koronawirusa ta "naturalna formuła działania została przyblokowana i teraz ją wznawiamy".

"Głównie po to, żeby tak naprawdę usłyszeć głosy krytyczne, bo one budują tak naprawdę korekty programu rządowego, ale też powodują że pojawiają się nowe pomysły. Chcemy też opowiedzieć o tym, co już w tej chwili realizujemy" - wskazał rzecznik rządu.

W tym kontekście przypomniał, że 1 lipca wchodzi w życie "najdalej idąca obniżka podatków, podatku dochodowego z 17 do 12 proc.", oraz - jak dodał, "lada moment przedłużamy tarczę administracyjną".

"Chcemy o tych problemach opowiedzieć, też wytłumaczyć dlaczego pewne wyzwania pojawiły się, nie tylko w Polsce, ale i w sferze globalnej i jak z nimi walczyć" - mówił rzecznik rządu.

Müller dopytywany w tym kontekście o najbliższe plany wyjazdowe premiera Morawieckiego, zwrócił uwagę, że szef rządu bierze udział w wydarzeniach, które są związane z kalendarzem premiera - zarówno tych międzynarodowych jak i krajowych i to zajmuje dużą część jego kalendarza. "Ale w tym tygodniu planujemy między innymi być na Podlasiu" - zapowiedział.

"Dzisiaj też premier bierze udział w Lublinie w kongresie samorządowym Trójmorza, w związku z tym ta aktywność będzie duża, aczkolwiek w tym tygodniu jest też posiedzeń Sejmu, więc siłą rzeczy dużo aktywności w stolicy kraju" - mówił rzecznik rządu.

Müller odniósł się też do stwierdzenia rzecznika PO Jana Grabca, że PiS z objazdem po kraju naśladuje Donalda Tuska. "Wiem, że dla Donalda Tuska to jest zupełnie coś nowego i być może pan poseł Grabiec też uważa, że dla nas jest to coś nowego. Ale właśnie dlatego w 2015 roku wygraliśmy wybory, że ten kontakt (z wyborcami) był stały" - mówił.

Całość wywiadu można obejrzeć pod linkiem https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1234096,gosc-studia-pap-rzecznik-prasowy-rzadu-piotr-muller.html