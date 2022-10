Müller o oświadczeniu 30 sędziów SN: działania o charakterze politycznym

Część sędziów podejmuje się działania o charakterze politycznym. Może to doprowadzić w przyszłości do anarchii w orzekaniu. Mam nadzieję, że z tych działań się wycofają - rzecznik rządu Piotr Müller pytany o oświadczenie 30 sędziów Sądu Najwyższego.

30 sędziów SN oświadczyło w poniedziałek, że nie będzie orzekać wspólnie z osobami powołanymi do tego sądu w procedurze z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. "Przystąpienie w takiej sytuacji do procedowania i ferowania orzeczeń jest niedopuszczalne" - twierdzą sędziowie.

Rzecznik rządu pytany o to oświadczenie podczas konferencji prasowej powiedział, że "kwestii powoływania sędziów był wyrok Trybunału Konstytucyjnego i w tym zakresie ta sprawa jest zamknięta".

Jak mówił Müller, część sędziów kwestionuje legalność procedury powołań sędziów z udziałem obecnej KRS. "Niestety część sędziów próbuje to podważać, jest mi z tego powodu przykro. Wygląda na to, że część z nich podejmuje się działania o charakterze politycznym. Tego typu działania, które proponuje cześć sędziów może doprowadzić w przyszłości do anarchii w orzekaniu. Mam nadzieję, że z tych działań się wycofają" - dodał.

Dopytywany, czy ta sprawa może wpłynąć na wypłatę Polsce środków unijnych odparł: "Nie, myślę, że ta pojedyncza kwestia nie wpłynie na to w żaden dodatkowy sposób" - zaznaczył.

Pod oświadczeniem, które zostało przekazane do sekretariatu I prezes SN podpisało się 30 tzw. starych sędziów tego sądu w tym: prezes Izby Karnej Michał Laskowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski, Włodzimierz Wróbel i Dariusz Zawistowski. Powołując się na tzw. uchwałę trzech Izb SN z 23 stycznia 2020 r. sędziowie napisali, że udział sędziego powołanego na wniosek obecnej KRS w składzie Sądu Najwyższego prowadzi w każdym przypadku do nienależytej obsady sądu. Podkreślili, że wskazana uchwała ma moc zasady prawnej, wiążącej każdego sędziego Sądu Najwyższego.

Podkreślono, że oświadczenie to nie stanowi odmowy wykonywania wymiaru sprawiedliwości.