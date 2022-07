Müller o propozycji KE dotyczącej dzielenia się gazem: najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa naszego państwa

Najważniejsze w sytuacji kryzysowej jest zapewnienie bezpieczeństwa gazowego naszego państwa, jeżeli to bezpieczeństwo będzie w pełni zapewnione, to możemy rozmawiać o pewnych kontraktach - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller komentując propozycje KE dotyczącą gazu.

Rzecznik rządu był pytany na konferencji prasowej w Sejmie o propozycję Komisji Europejskiej, aby od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zredukowały zużycie gazu o 15 proc. Nowe rozporządzenie dałoby również Komisji możliwość, po konsultacji z państwami członkowskimi, ogłoszenia unijnego "stanu ostrzegawczego" w sprawie bezpieczeństwa dostaw i nałożenia obowiązkowej redukcji zapotrzebowania na gaz we wszystkich państwach członkowskich. Państwa, które mają więcej gazu, miałyby się też nim dzielić z krajami, którym go zabraknie.

Müller powiedział, że w unijnych traktatach są dwa ważne filary - z jednej strony jest to solidarność europejska, ale z drugiej strony to klauzula bezpieczeństwa narodowego, klauzula bezpieczeństwa państwowego. "Najważniejsze w sytuacji kryzysowej jest zapewnienie bezpieczeństwa naszego państwa i taką kompetencję posiadamy wynikającą oczywiście z konstytucji, ale również z traktatów unijnych" - powiedział Müller.

"W związku z tym, priorytetem Polski jest zabezpieczenie gazowego bezpieczeństwa Polski, a jeżeli to bezpieczeństwo będzie w pełni zapewnione, to oczywiście możemy rozmawiać o pewnych kontraktach, o pewnych umowach z innymi państwami europejskimi na równych zasadach" - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że chciałby, aby z taką samą konsekwencją Niemcy czy inne państwa unijne mówiły o solidarności w momencie, gdy państwo europejskie, czyli Ukraina jest atakowana przez Rosję. "Chciałbym, żeby tę samą solidarność Niemcy w praktyce zrealizowali poprzez dostarczenie broni na wschód Ukrainy po to, żeby Europa była bezpieczniejsza" - mówił Müller.

Jak zapewnił, Polska potrafi wykazywać solidarność w najtrudniejszych chwilach. "Mam jednak wrażenie, że wiele krajów Europy Zachodniej nie potrafi w praktyce realizować tej solidarności, o której tak wiele mówią" - stwierdził rzecznik rządu.

Komisja Europejska uważa, że Unia Europejska stoi w obliczu ryzyka dalszych cięć dostaw gazu z Rosji ze względu na używanie przez Kreml eksportu gazu jako broni. Prawie połowa państw członkowskich UE została już dotknięta ograniczeniem dostaw tego surowca.