Müller o ratyfikacji przez Polskę akcesji Szwecji i Finlandii do NATO: powinna zakończyć się w te wakacje

Ratyfikacja przez Polskę akcesji Szwecji i Finlandii do NATO powinna zakończyć się w te wakacje, od początku chcemy tę decyzję podjąć w możliwie szybkim terminie - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Ambasadorowie krajów NATO we wtorek podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Rzecznik rządu był pytany na konferencji prasowej w KPRM, kiedy można spodziewać się przyjęcia ustawy, która upoważni prezydenta do ratyfikowania protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

"Myślę, że to powinno się zakończyć w te wakacje, mamy przed sobą jeszcze kilka posiedzeń Sejmu w okresie wakacyjnym. I nasza wola od samego początku była, aby w możliwie szybkim terminie tę decyzję podjąć" - odpowiedział Müller.

Przypomniał, że "decyzję kierunkową" ws. zgody na dołączenie nowych członków do Sojuszu Północnoatlantyckiego polski rząd podjął już przed szczytem NATO w Madrycie. "Na tamtym etapie trzeba było decyzji Rady Ministrów, teraz polskiego parlamentu, tak jak mówię, moim zdaniem to będzie już w te wakacje" - powtórzył Müller.

By Szwecja i Finlandia mogły dołączyć do NATO, konieczne będzie ratyfikowanie takiej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie Sojuszu.

W Polsce proces ratyfikacji wymaga uchwalenia przez parlament specjalnej ustawy, w której wyrażona zostaje zgoda na ratyfikację przez prezydenta protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego. Ustawa taka jest uchwalana zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu oraz do podpisu prezydenta.

Centrum Informacyjne Sejmu przekazało PAP, że Sejm zajmie się projektem niezwłocznie po jego przedłożeniu przez rząd.