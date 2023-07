Müller o referendum: na ten moment jest decyzja co do jednego pytania

Na ten moment jest decyzja co do jednego pytania; naszym celem jest, aby referendum odbyło się w dniu wyborów, ale sam dzień wyborów wskazuje prezydent - mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller w Łebie (Pomorskie).

W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Rzecznik rządu podczas poniedziałkowej konferencji prasowej został zapytany ile będzie pytań w referendum. "Na ten moment jest to jedno pytanie i decyzja jest co do jednego pytania" - odparł.

"Pojawiają się w Sejmie, w klubie parlamentarnym, ewentualne dyskusje o innych pytaniach, ale w tej chwili nie ma żadnej decyzji żeby takie zostały podjęte" - dodał.

"Naszym celem jest, aby referendum odbyło się w dniu wyborów, ale sam dzień wyborów wskazuje pan prezydent" - zaznaczył Müller.