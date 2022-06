Müller o rezolucji PE: kolejny raz zwycięża polityczna bijatyka zamiast merytorycznej debaty

Grupa radykałów w Parlamencie Europejskim kolejny raz bezpodstawnie atakuje nasz kraj. To niestety pokazuje, że w dyskusjach w tym gremium kolejny raz zwycięża polityczna bijatyka zamiast merytorycznej debaty - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do rezolucji PE ws. polskiego KPO.

PE w przyjętej rezolucji na sesji plenarnej w Strasburgu, wyraził głębokie zaniepokojenie faktem, że 1 czerwca 2022 Komisja pozytywnie oceniła polski Krajowy Plan Odbudowy.

Rezolucję poparło 411 europosłów, 129 było przeciw, a 31 wstrzymało się od głosu.

Do rezolucji odniósł się w rozmowie z PAP rzecznik rządu. "Grupa radykałów w Parlamencie Europejskim kolejny raz bezpodstawnie atakuje nasz kraj" - ocenił.

"To niestety pokazuje, że w dyskusjach w tym gremium kolejny raz zwycięża polityczna bijatyka zamiast merytorycznej debaty. Polska spełnia wszelkie standardy ochrony prawnej oraz niezależności sądów. Analogicznie jak inne kraje UE" - podkreślił.

"Polska doszła do porozumienia z Komisją Europejską w zakresie KPO po wielu miesiącach żmudnych negocjacji. Niestety zarówno w Parlamencie Europejskim jak i w Polsce są siły, które chcą to porozumienie rozbić. To byłoby szkodliwe dla Polski. Liczymy, że tak się nie stanie i radykałowie nie będą szkodzić jedności Unii Europejskiej" - stwierdził.

Komisja Europejska zaakceptowała w ubiegłym tygodniu polski Krajowy Plan Odbudowy. O podjętej decyzji poinformował unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni. Ministerstwo podkreśliło, że wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.