Müller o różnicach w obozie władzy ws. noweli ustawy o SN: ten spór rozstrzygnie za nas TK

Różnice w obozie Zjednoczonej Prawicy się zdarzają. Ten spór rozstrzygnie za nas Trybunał Konstytucyjny. Mam nadzieję, że zrobi to możliwie szybko - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o różne stanowiska ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Nowelizację skierował do TK prezydent Andrzej Duda w trybie kontroli prewencyjnej oceniając, że budzi ona "poważne kontrowersje natury konstytucyjnej".

W czwartek sejmowa komisja ustawodawcza przyjęła projekt stanowiska Sejmu dla Trybunału Konstytucyjnego, w którym wniosła o twierdzenie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Podobne stanowisko przedstawił już premier Mateusz Morawiecki. Również minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że skieruje do TK swoje stanowisko, które ma być - jak powiedział - diametralnie odmienne od stanowiska premiera.

O różnice w stanowiskach w tej sprawie w obozie władzy pytany był czwartek rzecznik rządu podczas konferencji prasowej. "Różnice w obozie Zjednoczonej Prawicy się zdarzają. Nie jest to niczym nadzwyczajnym. Te różnice musi rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. To jest organ, który jest uprawniony do rozstrzygania takich sporów. On za nas ten spór rozstrzygnie" - powiedział Muller.

Wyraził przy tym nadzieję, że TK rozstrzygnie tę sprawę możliwie szybko. "A jak Trybunał to zrobi, to jest już jego rozstrzygnięcie" - dodał.

Uchwalona w styczniu nowelizacja ustawy o SN, autorstwa PiS, ma - według autorów - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak 10 lutego br. prezydent Duda poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji do TK, w trybie kontroli prewencyjnej. Jednocześnie zaapelował wtedy do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą.

W opublikowanym kilkanaście dni później wniosku prezydenta Dudy do TK zakwestionowane zostały zasadnicze zapisy nowelizacji o SN, w tym te o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA, a także vacatio legis noweli określona na 21 dni.

Do TK trafiło już obszerne, liczące blisko 100 stron, stanowisko premiera, w którym wniósł on o stwierdzenie zgodności z konstytucją zapisów ustawy.

Stanowiska w sprawie powinni przedstawić jeszcze Prokurator Generalny oraz Sejm. TK nie wyznaczył na razie terminu rozpoznania tej sprawy. Trybunał powinien zająć się wnioskiem prezydenta w pełnym składzie. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.