Müller o spotkaniu z opozycją: nie wyobrażam sobie, aby w obecnej sytuacji nie rozmawiać z opozycją

To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to będzie długofalowe wyzwanie, w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby nie rozmawiać w tej sytuacji również z opozycją; wszystkie głosy konstruktywne, które będą pojawiały się ze strony opozycji, warto uwzględnić - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

W poniedziałek przed południem ma się odbyć spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderami ugrupowań parlamentarnych na temat sytuacji w Ukrainie. Rzecznik rządu pytany o to spotkanie w Polsat News zwrócił uwagę, że to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, to będzie długofalowe wyzwanie.

"W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby podobnie jak przy Covid, nie rozmawiać w tej sytuacji również z opozycją; a ta sytuacja jest wielokrotnie trudniejsza" - mówił.

W tym kontekście wskazał, że na Ukrainie prowadzone są regularne działania zbrojne, a na terenie Polski znalazło się ponad 2 mln osób, którym trzeba pomóc. "Te wszystkie głosy konstruktywne, które będą pojawiały się ze strony opozycji, po prostu warto uwzględnić" - powiedział.