Müller o szczycie UE-Unia Afrykańska: będzie też poruszona kwestia potencjalnego ataku Rosji

Poza kwestiami współpracy europejsko-afrykańskiej podczas szczytu UE-Unia Afrykańska będzie także poruszana kwestia potencjalnego ataku Rosji na Ukrainę – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Pytany o nieoficjalne zapowiedzi blokowania przez Polskę deklaracji końcowej szczytu UE-Unia Afrykańska z powodu sporu między władzami Polski i UE o praworządność, zaznaczył, że rozmowy w UE o akceptacji dokumentu trwają.

Müller powtórzył w środę, że poza kwestiami współpracy europejsko-afrykańskiej "w kuluarach są przewidziane rozmowy w tematach geopolitycznych, potencjalnego ataku Rosji na Ukrainę". "Cykl spotkań w tej chwili jest umawiany. To jest w tej chwili najważniejsza sprawa geopolityczna dla całej Unii Europejskiej, całego obszaru europejskiego, można nawet szerzej powiedzieć - dla stabilności globalnej, bo ewentualne działania ofensywne Rosji destabilizowałyby sytuację w wielu obszarach świata, bo budzą niestety negatywne instynkty w innych obszarach globu" - mówił dziennikarzom rzecznik.

Dodał, że "co do konkluzji trwają rozmowy w Unii Europejskiej co do ich akceptacji". "Nie chciałbym wyprzedzać naszych decyzji w tym zakresie" - powiedział.

Szczyt UE-UA ma się odbyć 17-18 lutego w Brukseli. Rozmowy mają na celu m.in. uruchomienie pakietu inwestycyjnego Afryka-Europa, uwzględniającego globalne wyzwania takie, jak zmiana klimatu i pandemia. Rozmowy mają też dotyczyć narzędzi i rozwiązań służących promowaniu stabilności i bezpieczeństwa dzięki odnowionej architekturze pokoju oraz bezpieczeństwa.