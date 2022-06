Müller o wizycie europejskich przywódców w Kijowie: szkoda, że nie pojechali z nami 15 marca

Szkoda, że nie pojechali z nami 15 marca - w ten sposób rzecznik rządu Piotr Müller skomentował wizytę czterech europejskich przywódców w Kijowie. Jak dodał, ważne, że dzięki zdecydowanej postawie Polski i krajów regionu, zachodnie państwa UE zmieniają podejście do sankcji i Rosji.

W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi przebywają z wizytą w Kijowie. Dołączył do nich prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

"Szkoda, że nie pojechali 15 marca z nami" - skomentował w czwartek na Twitterze rzecznik rządu. Do wpisu dołączył zdjęcia z marcowej wizyty w Kijowie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Towarzyszyli im wówczas premierzy: Czech - Petr Fiala oraz Słowenii - Janez Jansza.

Jak podkreślił Müller, ważne, że dzięki zdecydowanej postawie Polski i krajów regionu zachodnie państwa UE zmieniają podejście do sankcji i Rosji.

Odniósł się też do wpisu b. szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który wytknął nieobecność Polski podczas czwartkowej wizyty czterech europejskich przywódców w stolicy Ukrainy. "Liczę, że pan i Donald Tusk też już je zmieniliście (podejście do sankcji i Rosji, PAP). Liczę, że Europejska Partia Ludowa też na stałe zmieni podejście do Nord Stream" - dodał rzecznik rządu.