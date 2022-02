Müller: o wnioskach ze spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim poinformujemy we wtorek

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem ds. bezpieczeństwa Jarosławem Kaczyńskim na pewno jeszcze potrwa; o wnioskach ze spotkania i dalszych działaniach poinformujemy we wtorek - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

W poniedziałek wieczorem odbywa się spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem ds. bezpieczeństwa Jarosławem Kaczyńskim, podczas którego omawiana jest sytuacja w związku z decyzjami Rosji.

"To spotkanie jeszcze na pewno potrwa" - powiedział przed północą na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik rządu.

Zapowiedział, że o wnioskach i dalszych działaniach będzie informował we wtorek. Podkreślił, że również we wtorek na posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o obronie ojczyzny, który - jak mówił - przygotowuje polską armię do wyzwań związanych z tym, co dzieje się na wschodzie.

"My w tej chwili mamy do czynienia de facto z uznaniem części niepodległego kraju za dwa inne kraje. To jest sytuacja bez precedensu. To jest sytuacja, w której w myśl prawa międzynarodowego dokonuje się rozbiór innego kraju. Trzeba to wprost powiedzieć: dzisiaj Władimir Putin w sposób formalny zaakceptował rozbiór Ukrainy" - oświadczył Müller.

Rzecznik rządu mówił też o konieczności silnej reakcji UE. "Musi być silniejsza reakcja UE tak, aby zrobić ważny krok w celu zablokowania działań Władimira Putina w szerszej skali" - dodał.

Przypomniał, że Morawiecki skierował w poniedziałek pismo do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela ws. pilnego zwołania posiedzenia Rady Europejskiej w celu wprowadzenia niezwłocznych sankcji przeciw Rosji.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Jak podał Reuters, Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy.

Rosyjski przywódca wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę "nieodłączną częścią" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Dzisiejsza Ukraina - jak mówił - znajduje się "pod zarządem zewnętrznym" i "została sprowadzona do poziomu kolonii z marionetkowym reżimem". Zasugerował też, że polityka USA i NATO stanowi zagrożenie dla jego kraju.