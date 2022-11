Müller: o żadnym rządzie mniejszościowym nie ma mowy

O żadnym rządzie mniejszościowym nie ma mowy. Chcemy, by rząd Zjednoczonej Prawicy kontynuował swoją misję, byśmy wspólnie wystartowali w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 r.” – mówił w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu o ewentualne plany tworzenia rządu mniejszościowego pytany był na konferencji prasowej w Zaleskich (Pomorskie) w kontekście rozstania z Zjednoczonej Prawicy z Solidarną Polską, gdyby ta blokowała porozumienie z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

"O żadnym rządzie mniejszościowym nie ma mowy. Chcemy, by rząd Zjednoczonej Prawicy kontynuował swoją misję, realizował ją do końca kadencji, a również byśmy wspólnie wystartowali w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 r. Ten model współpracy, który zakłada wspólny start w przyszłorocznych wyborach, jest nadal aktualny i jest to model optymalny" - poinformował Müller.

Zaznaczył, że skuteczne zmiany Polski dokonane przez Zjednoczoną Prawicę są "dużą wartością", dlatego "robimy wszystko, co możliwe, aby spójność Zjednoczonej Prawicy utrzymywać".

W jego ocenie opozycja chętnie próbuje "wbijać kij między PiS a Solidarną Polskę". Przyznał, że między partiami są różnice, ale, jak zaznaczył, "nie zmienia to faktu, że w trudnej sytuacji geopolitycznej, trudnej sytuacji finansowej musimy zrobić wszystko, aby środki finansowe, które są Polsce należne popłynęły do naszego kraju".

"Szukamy różnego rodzaju kompromisu. Być może Solidarna Polska nie jest pierwszą partią polityczną, by tego typu rozwiązań szukała. Oni mają inne zdanie w tym zakresie. Nie zmienia to jednak faktu, że Zjednoczoną Prawicę w większości stanowi PiS i najwięcej posłów pochodzi z tej partii politycznej. Jako lider mamy prawo decydować o najważniejszych kierunkach w rządzie. Liczę na to, że jeżeli będzie taka potrzeba, jakieś zmiany legislacyjne będą generowane, to również Solidarna Polska przychyli się do tych zmian" - podkreślił rzecznik rządu.

Dodał przy tym, że w jego ocenie za pat w sprawie KPO w głównym odpowiedzialnym jest Komisja Europejska, która "zmienia wielokrotnie swoje oczekiwania, niezbyt szczegółowo je formułuje, a potem między stronami sporu dochodzi do nieporozumień". Zaznaczył przy tym, że dla polskiego rządu istotne jest dalsze prowadzenie rozmów.

Müller poinformował, że w sprawie votum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry PiS zagłosuje przeciwko.

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ma zostać złożony przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, które planowane jest w dniach 15-17 listopada. To wspólna inicjatywa opozycji, którą potwierdzili w czwartek posłowie Barbara Nowacka (KO) i Krzysztof Śmiszek (Lewica)