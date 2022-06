Müller o zapowiedzi Bidena: kwestie techniczne dot. silosów będą uzgadniane w najbliższym czasie

W sprawie tymczasowych silosów dla ukraińskiego zboża współpracujemy z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, kwestie techniczne, m.in. dotyczące ich lokalizacji będą uzgadniane w najbliższym czasie - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller pytany o zapowiedź prezydenta USA Joe Bidena.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział we wtorek, że przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, powstaną tymczasowe silosy, które pozwolą na eksport ukraińskiego zboża drogą lądową. "Swoją wojną Władimir Putin nie tylko stara się wymazać kulturę Ukraińców, dziesiątkuje naród (ukraiński) i popełnia niezliczone zbrodnie wojenne, ale też uniemożliwia eksport tysięcy ton zboża, które są zamknięte w silosach (...) Pracujemy więc nad planem, by wywieźć je do innych krajów drogą kolejową" - powiedział Biden w przemówieniu na temat gospodarki podczas konwencji federacji związków zawodowych AFL-CIO w Filadelfii.

"W tej sprawie współpracujemy z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, bo to bardzo ważny temat, będący elementem budowania bezpieczeństwa żywnościowego dla Afryki" - mówił Müller.

"Kwestie techniczne, m.in. dotyczące lokalizacji silosów będą uzgadniane w najbliższym czasie" - zaznaczył rzecznik rządu.

Wyraził jednocześnie zadowolenie z deklaracji prezydenta Bidena oraz stwierdził, że "dobrze byłoby, gdyby podobne działania zostały podjęte przez kraje UE".

Biden podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że jedną z przeszkód w eksporcie ukraińskiego zboża drogą lądową jest różnica w szerokości torów na Ukrainie i w sąsiednich krajach.

"Zbudujemy więc silosy, tymczasowe silosy przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, tak by można było przenieść zboże z wagonów do tych silosów, a potem do wagonów w Europie i przetransportować je" drogą morską, otwierając możliwości eksportu na cały świat" - powiedział amerykański prezydent.

Biden stwierdził, że jest to jeden ze sposobów, aby uniknąć dalszego wzrostu cen żywności, spowodowanego m.in. przez rosyjską agresję i blokowanie przez Rosję ukraińskich portów. Zaznaczył jednak, że rozwiązanie to i wyeksportowanie ok. 20 mln ton zboża będzie wymagać czasu.