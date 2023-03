Müller: od 2015 r. wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami znacząco wzrosły

Od 2015 roku wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami znacząco wzrosły; przyjęliśmy długofalową strategię w tym obszarze i ona stopniowo jest wdrażana - podkreślił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do protestu osób z niepełnosprawnościami w Sejmie.

Rzecznik rządu na konferencji prasowej był pytany, czy pojawią się konkretne propozycje dla protestujących w Sejmie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich podopiecznych.

Müller przypomniał, że w poniedziałek o godz. 16 wiceminister rodziny Paweł Wdówik spotka się ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik zwrócił uwagę, że rząd w ostatnich dniach przedstawiał już wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które - jak mówił - "w porównaniu do 2015 r. znacząco wzrosły".

"Oczywiście wiemy doskonale, że gdy możliwości państwa się powiększają, to należy też szukać dodatkowych wydatków w tym zakresie i dlatego też przez ostatnie kilka lat dokładnie tak robiliśmy" - powiedział Müller.

"Przyjęliśmy strategie długofalową i długoletnią w tym obszarze i ona stopniowo jest wdrażana. Zobaczymy, jak będą wyglądały te rozmowy i siłą rzeczą dopiero po ich zakończeniu będę w stanie się do nich odnieść" - dodał rzecznik.

Müller został także poproszony o komentarz do słów wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który komentując protest w Sejmie powiedział, że "panie posłanki robią sobie kampanię wyborczą kosztem oczywiście osób niepełnosprawnych" i że "wokół tego problemu powinny się toczyć rozmowy, które nieustannie prowadzimy, a nie takie przedstawienia w holu Sejmu".

Rzecznik rządu podkreślił, że organizatorem protestu jest posłanka PO. "Trochę inaczej odbiera się takie działanie, gdy robi to przedstawiciel partii opozycyjnej, a inaczej, gdy nie jest w to bezpośrednio zaaranżowany, dlatego rozumiem, że pewne określenia mogą w tym kontekście padać" - odpowiedział Müller.

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi wznowili 6 marca protest w Sejmie. Domagają się oni podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto. Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, realizujący ich postulat.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej poinformowali w poniedziałek, że klub przejmuje obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej i zgłasza jako swój.

Poprzedni protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych w Sejmie trwał wiosną 2018 r. Zgłaszali oni wtedy dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przekonywali, że zrealizowano wtedy jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Po proteście ich uczestnicy, m.in. Iwona Hartwich, otrzymali zakaz wstępu do Sejmu. Hartwich w 2019 r. kandydowała jednak do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i została wybrana.