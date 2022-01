Müller: pakiet Fit for 55 jest szkodliwy dla przeciętnego obywatela, oznacza podwyższenie kosztów

Pakiet Fit for 55 jest szkodliwy dla przeciętnego obywatela, oznacza dla niego podwyższenie kosztów; UE, która miała być solidarna chce de facto przenieść koszty transformacji energetycznej na mniej zarabiających, nie możemy się na to zgodzić - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller był pytany w TVP Info o unijną politykę klimatyczną, w tym o to, czy Polska ma możliwość zablokowania pakietu Fit for 55, co sugerował wicepremier Jacek Sasin.

Rzecznik rządu zaznaczył, że w tej chwili nie ma jeszcze przyjętego żadnego pakietu. Dodał, że to jest propozycja Komisji Europejskiej krytykowana nie tylko przez Polskę, ale też np. przez Francuzów "w zakresie kwestii paliw i nieruchomości i przeniesienia tam systemu ETS", czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Według Müllera, pakiet Fit for 55 jest "po prostu szkodliwy dla przeciętnego obywatela, dla niego oznacza to podwyższenie kosztów".

"Ta UE, która miała być solidarna de facto, chce przenieść koszty transformacji energetycznej na mniej zarabiających, my nie możemy się na to zgodzić. I widzę, że też inne kraje obserwują to, że to będzie nie tylko dla nas problem, ale i dla ich społeczeństw" - powiedział Müller.

Przyznał jednocześnie, że transformacja energetyczna jest niezbędna, tylko istotne jest jej tempo i kto za to tempo ma płacić. "Jeżeli mają za to płacić biedniejsi czy średniozamożni, to jest to polityka, której nie akceptujemy. Jeżeli mają za to zapłacić np. korporacje międzynarodowe w ramach podatków, które powinny płacić w UE, to jestem jak najbardziej za" - powiedział rzecznik rządu.

Fit for 55 to ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet propozycji legislacyjnych dostosowujących akty prawne w zakresie klimatu i energii do podwyższonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. z 40 do 55 proc. względem poziomu z 1990 r. Będzie wymagać inwestycji szacowanych na ok. 500 mld euro rocznie do 2030 r. (o 350 mld euro więcej niż w latach 2011-2020).

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w środę w Sejmie, że Polska podejmie "wszelkie działania w Brukseli i w Polsce, by ochronić Polaków przed skutkami błędnej polityki, jaką serwuje Komisja Europejska". "Zrobimy wszystko, aby pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie" - powiedział Sasin.



Czytaj także: Müller o fuzji Orlenu i Lotosu: tworzymy koncern, który podejmie wyzwania transformacji energetycznej