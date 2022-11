Müller: PO deklarowała ograniczenie immunitetu parlamentarzystów i sędziów; teraz mogą zrobić to wspólnie z nami

Platforma Obywatelska, kiedyś deklarowała, że być może warto ograniczyć immunitet parlamentarzystów i sędziów. Teraz mogą to łatwo zrealizować wspólnie z nami - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Zapowiedział, że "lista głosujących będzie jawna".

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało w środę 16 listopada złożenie projektów zmiany m.in. konstytucji, które mają ograniczyć immunitet zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów oraz projektu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zniesiony miałby zostać immunitet formalny, a pozostawiony będzie wyłącznie immunitet materialny. Pomysł PiS skrytykowała opozycja.

Jak powiedział w poniedziałek w TVP Info rzecznik rządu, opozycja nie poprze tego projektu, bo "głosowania w tej sprawie zależą chyba tylko i wyłącznie od tego, jaki jest aktualny interes polityczny tych partii".

Müller dodał, że projekt dotyczy tylko uchylenia "immunitetu w zakresie, który dot. +de facto+ możliwości rozliczenia przed sądem". Zastrzegł, że ograniczenie immunitetu "nie spowoduje, że ktoś wyda wyrok za sąd wobec posła, tylko że pójdzie on do sądu i sprawa zostanie rozstrzygnięta".

Zapowiedział, że "lista głosujących (nad projektami zmian-PAP) będzie jawna". "Będzie wiadomo, kto - jak zagłosował" - stwierdził rzecznik rządu.

Jak zaznaczył, "pewne rozwiązania, które mają charakter systemowy, szczególnie dotyczące zmiany konstytucji, mają zawsze charakter ponadpartyjny". To jednak - jak ocenił - są rzeczy, w których chyba można się dogadać". "Taki przywilej, który obecnie funkcjonuje można zlikwidować" - stwierdził rzecznik rządu.

Przypomniał, że "Platforma Obywatelska, kiedyś deklarowała, że +być może warto to zrobić+". "Teraz mogą to łatwo zrealizować wspólnie z nami" - oświadczył rzecznik rządu.

Rzecznik rządu został też zapytany o krytykę budowy zapory na granicy z obwodem królewieckim. "Niestety nie wszyscy potrafią wyciągać wnioski z historii. Nie mówię o historii odległej, bo z niej należałoby wyciągnąć wnioski, ale również z tej bliskiej z tego, co działo się na granicy polsko-białoruskiej" - powiedział Piotr Müller.

Zaznaczył, że "motywowane przez Rosję sztuczne ruchy migracyjne realizowane przez reżim Łukaszenki, to była operacja zaplanowana". "To było preludium do wojny, która później rozpoczęła się na Ukrainie. Jeśli ktoś nie widzi ryzyk, które są związane z potencjalnymi działaniami o podobnym charakterze lub bardziej ofensywnym na granicy polsko-rosyjskiej, to jest naiwny" - ocenił Müller.

"Kilka lat temu niektórzy zachodni komentatorzy też twierdzili, że na Ukrainie nic się nie wydarzy; że Władimir Putin nie jest do tego zdolny, a co się dziś dzieje - widzimy" - wskazał Müller. Zaznaczył, że dotyczy to również możliwości konfliktu Rosji z Polską.