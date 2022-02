Müller: Polska będzie popierała szybkie uzyskanie przez Ukrainę statusu kandydata do Unii Europejskiej

W czasie spotkania z kanclerzem Niemiec Scholzem premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki złożył deklarację, że Polska będzie popierała szybkie uzyskanie przez Ukrainę statusu kandydata do Unii Europejskiej - powiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak zaznaczył, "to jest ważny sygnał geopolityczny również wobec Rosji, że UE jest po stronie Ukrainy".

Müller powiedział, że "ważnym sygnałem wobec Rosji byłaby również decyzja UE ws. wyłączenia wydatków na obronności z reguł budżetowych Unii Europejskiej tak, aby państwa UE mogły w dalszym, większym zakresie niż dotychczas finansować systemy obronne; tak, aby w najbliższym czasie UE przygotowała się do potencjalnego ataku Rosji również na państwa bałtyckie czy Polskę".

Według niego "scenariusz, który wydawał się kilka lat temu nierealny, czyli atak na Ukrainę - dzisiaj się realizuje". "W związku z tym, UE musi być gotowa również do tego, że w przyszłości Rosja podejmie daje idące działania" - wyjaśnił rzecznik polskiego rządu.

Poinformował, że premier Morawiecki jest w codziennym, stałym kontakcie z premierem Ukrainy. Zaznaczył, że "codziennie wymieniają informacje na temat sytuacji, która ma miejsce w poszczególnych częściach Ukrainy".

"W ostatnich godzinach premier rozmawiał z wieloma przywódcami europejskimi m.in. o kwestiach związanych z zamknięciem przestrzeni lotniczej nad UE. To jest jeden z naszych postulatów w ramach ogólnych sankcji UE. Natomiast tą decyzję podjęliśmy sami. Namówiliśmy także część kraju europejskich, żeby te same decyzje podjęły. Wiemy, że część krajów już się na to zdecydowała - powiedział Müller.

"W tej sprawie premier rozmawiał z prezydentem Rumunii, premierem Finlandii i Szwecji. Były również rozmowy z kanclerz Austrii, przewodniczącą Komisji Europejskiej i przewodniczącym Rady Europejskiej" - poinformował.

Podkreślił, że "dziś jest czas wyboru wartości i ich rzeczywistej realizacji. Od naszej wspólnej decyzji - wszystkich krajów UE - zależy, czy rzeczywiście je zrealizujemy".

Müller wspomniał, że potrzebna jest także pomoc Ukrainie w postaci dostaw humanitarnych, dostaw uzbrojenia. "O tym też premier Morawiecki rozmawiał z kanclerzem Scholzem" - poinformował rzecznik polskiego rządu.