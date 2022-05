Müller: Polska udzieli pełnego wsparcia dla szybkiego przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO

Jeżeli Finlandia i Szwecja złożą formalne wnioski o przystąpienie do NATO, to Polska udzieli pełnego wsparcia dla ich szybkiego przystąpienia do Sojuszu - oświadczył w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson odbywa się międzynarodowa konferencja Darczyńców dla Ukrainy, której celem jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju. Przed jej rozpoczęciem szef polskiego rządu spotkał się m.in. z premier Finlandii Sanną Marin.

"Jeżeli Finlandia i Szwecja złożą formalne wnioski o przystąpienie do NATO to Polska udzieli pełnego wsparcia dla ich szybkiego przystąpienia do Sojuszu" - napisał Müller później na Twitterze.

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę Szwecja i Finlandia zaczęły bardzo poważnie rozważać wejście do NATO i według mediów z tych krajów, formalne wnioski o członkostwo mogą złożyć już w maju.