Müller: Polska w możliwie szybkim terminie wyrazi zgodę na przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO

Polska w możliwie szybkim terminie wyrazi zgodę na przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO; będziemy też namawiać wszystkich naszych partnerów, by taką samą szybką ścieżkę zastosowali u siebie - zapowiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w środę, że Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do Sojuszu.

"Ze strony Polski mogę jasno i klarownie zadeklarować, że Polska wyrazi zgodę na przyjęcie Finlandii i Szwecji w możliwie szybkim terminie. Gdy tylko rozpoczną się właściwe procedury zostanie skierowany wniosek do polskiego Sejmu, aby wyrazić zgodę na wejście Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział Müller w Polsat News.

Podkreślił, że dołączenie tych krajów do Sojuszu zwiększa nasze bezpieczeństwo.

Zapowiedział jednocześnie, że Polska będzie namawiać partnerów, aby taką samą szybką ścieżkę zastosowali u siebie.

"Nasza dyplomacja dostała jasne instrukcje, że w każdym kraju członkowskim nasi dyplomaci, nasi ambasadorowie mają działać w taki sposób, aby przekonywać kierownictwo tych krajów, parlamenty tych krajów do tego, aby ta procedura odbyła się szybko" - powiedział rzecznik rządu.

Zaznaczył przy tym, że stronę polską martwią negatywne sygnały ze strony Turcji. "Liczymy na to, że jednak naszych tureckich partnerów z Sojuszu Północnoatlantyckiego da się również przekonać do zgody na to rozszerzenie" - dodał Müller.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że Ankara nie poprze wniosków Szwecji i Finlandii. Stanowisko to ma związek z pretensjami tureckich władz do Szwecji i, w mniejszym stopniu, do Finlandii o udzielanie azylu Kurdom i domniemane wspieranie Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) oraz osób związanych z muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, którego Ankara oskarża o zorganizowanie próby zamachu stanu w 2016 r.

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg, po odebraniu w środę z rąk ambasadorów obu krajów wniosków, podkreślił, że Szwecja i Finlandia są najbliższymi partnerami NATO, a ich członkostwo Sojuszu wzmocni nasze wspólne bezpieczeństwo. Odnosząc się do zastrzeżeń Turcji dotyczące członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO, Stoltenberg wyraził przekonanie, że te problemy mogą zostać rozwiązane, a - jak podkreślił - dołączenie dwóch krajów do NATO ma silne poparcie wszystkich pozostałych państw sojuszniczych.