Müller: poprawki nie mogą wypaczyć bazowego prezydenckiego projektu zmian w SN

Poprawki nie mogą wypaczyć bazowego, złożonego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, trzeba pamiętać, że to prezydent na koniec podpisuje lub nie ustawy - stwierdził we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka kontynuuje prace nad dwoma projektami zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym - prezydenta Andrzeja Dudy i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Komisja za wiodący uznała projekt prezydenta. Przedstawiciele Solidarnej Polski oświadczyli, że nie mogą poprzeć tego projektu w obecnej formie z powodu proponowanego tam "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". Zmiany dotyczące przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej SN są elementem oczekiwanym przez Komisję Europejską w negocjacjach w sprawie uruchomienia środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy, które mają być wydatkowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Na wtorkowej konferencji w Berlinie rzecznik rządu został pytany o prace nad rozwiązaniami dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej SN. Müller zaznaczył, że poprawki do projektu chciała lub nadal chce zgłosić m.in. Solidarna Polska. "Ale też nie może w żaden sposób wypaczyć bazowego projektu pana prezydenta, bo pamiętajmy, że na koniec to pan prezydent podpisuje lub nie podpisuje ustawy, w związku z tym to musi być robione wszystko w porozumieniu z głową państwa" - stwierdził.

Zwrócił też uwagę na negocjacje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy i kwestię tzw. kamieni milowych - reform, które Polska zobowiązuje się przyjąć w przypadku akceptacji KPO przez Komisję Europejską.

"Nie możemy też zgodzić się na takie blankietowe rozwiązania, które w przyszłości mogłyby prowadzić do jakichkolwiek napięć pomiędzy nami a Komisją Europejską, dlatego cyzelujemy każde słowo tak, aby one były ścisłe, żeby na przyszłość nie budziły kontrowersji" - powiedział rzecznik rządu. "Jesteśmy coraz bliżej tego porozumienia niż to było jeszcze niedawno" - dodał i wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie ten temat zostanie zamknięty. "A równolegle do tego będzie głosowana ustawa dotycząca reformy postępowania dyscyplinarnego" - podkreślał.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Latem ubiegłego roku likwidację tej izby zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, także premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta izba zostanie zlikwidowana.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka na początku kwietnia rozpoczęła prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w SN, autorstwa prezydenta i posłów PiS. Zdecydowano, że projektem bazowym będzie prezydencka propozycja.

Prezydencki projekt zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

W ubiegłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś mówił, że Solidarna Polska przygotowała pakiet poprawek do projektu prezydenta, bo - jak oświadczył - w takim kształcie, w jakim jest teraz, ten projekt nie może uzyskać poparcia SP. Zdaniem Wosia, gdyby projekt prezydenta wszedł w życie w obecnej formie, "wprowadziłby gigantyczny chaos w polskim sądownictwie" z powodu proponowanego tam "testu bezstronności i niezawisłości sędziego".