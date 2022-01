Müller: premier Morawiecki we wtorek podkreśli gotowość Polski do wspierania Ukrainy

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek w Kijowie podkreśli gotowość Polski do wspierania Ukrainy w tym trudnym czasie; liczymy na to, że Rosja wycofa się ze swoich złych zamiarów - mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Szef polskiego rządu we wtorek uda się do Kijowa, gdzie - według wcześniejszych zapowiedzi - ma spotkać się z prezydentem i premierem Ukrainy.

"To jest nasz wyraz solidarności z Ukrainą w tym trudnym okresie. Polska od wielu tygodni, miesięcy wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej i podejmuje działania w celu zapobieżenia agresji ze strony Rosji" - oświadczył rzecznik rządu.

Jak zauważył, te działania Polski przynoszą efekty w postaci wspólnych stanowisk i działań ze strony państw europejskich. "Ale przede wszystkim zwiększenia świadomości, jeżeli chodzi o rzeczywiste ryzyko związane z atakiem Rosji na Ukrainę" - zaznaczył.

"Pan premier jutro podkreśli gotowość Polski do wspierania Ukrainy w tym trudnym czasie. Liczymy na to, że Rosja wycofa się ze swoich złych zamiarów. Że te zapowiedzi związane z sankcjami międzynarodowymi, ze wszystkimi działaniami międzynarodowymi, które byłyby konsekwencją ataku na Ukrainę, że te zapowiedzi powstrzymają Rosję przed dalszymi działaniami" - mówił Müller.

Rzecznik rządu zwrócił też uwagę, że Polska od wielu lat zabiega o to, by Ukraina była elementem obszaru Europy Zachodniej. "Szerokorozumianego obszaru Europy związanej z UE, z obszarem transatlantyckim. Tak, aby Ukraina faktycznie mogła pójść tą ścieżką, którą Polska wiele lat temu poszła i dokonała zmian ustrojowych, ale też zwiększyła swoją pozycję geopolityczną" - powiedział rzecznik.

Müller dodał też, że wspólnota międzynarodowa musi być gotowa do szybkiego i zdecydowanego działania w przypadku ataku Rosji, jeśli chodzi o zapowiadane daleko idące sankcje.

"Cieszymy się z tych zapowiedzi ze strony większości krajów europejskich, w tym zakresie; z deklaracji Wielkiej Brytanii, która również zapowiadała takie sankcje, oraz ze strony USA, które również takie działania zapowiedziały" - mówił Müller.

"Polska jest też gotowa do udzielenia odpowiedniej pomocy materialnej dla Ukrainy" - dodał rzecznik, wskazując na wcześniejsze zapowiedzi szefa BBN Pawła Solocha, który przekazał, że zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.