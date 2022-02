Müller: premier przekazał kanclerzowi Niemiec, że miażdżące sankcje dla Rosji są konieczne tu i teraz

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, by dać sygnał, że Europa musi tu i teraz przyjąć miażdżące sankcje dla Rosji - powiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller. Dziś jest ten test - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki udał się w sobotę do Berlina, by - jak mówił - "wstrząsnąć sumieniem Niemiec, by zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje, które wpłyną na decyzje Kremla".

"Dzisiaj pan premier wraz z prezydentem Litwy spotkali się z kanclerzem Niemiec, aby dać sygnał, że Europa musi w niezbędny sposób, tu i teraz przyjąć miażdżące sankcje dla Rosji. Wszystkie możliwe sankcje, które są w tej chwili do przyjęcia" - powiedział Müller w sobotę na briefingu prasowym po powrocie premiera z Berlina.

Jak podkreślił, "przez ostatnie dni obserwujemy jak na terenie Ukrainy giną rodziny, dzieci, matki ojcowie, jak giną zarówno żołnierze, jak i cywile". Dlatego - dodał - sankcje są potrzebne tu i teraz.