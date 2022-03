Müller: premier zaprosi na poniedziałek przedstawicieli sił politycznych w sprawie sytuacji na Ukrainie i pomocy uchodźcom

Premier Mateusz Morawiecki zaprosi na poniedziałek przedstawicieli parlamentarnych sił politycznych na spotkanie poświęcone sytuacji na Ukrainie, pomocy uchodźcom i kwestiom związanym z bezpieczeństwem - poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Na konferencji prasowej w piątek po południu rzecznik rządu poinformował, że premier jeszcze tego dnia skieruje zaproszenie do przedstawicieli parlamentarnych sił politycznych na poniedziałkowe spotkanie.

Ma ono dotyczyć - poinformował - "aktualnej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, ataku Rosji na Ukrainę i spraw związanych z tymi obszarami związanymi z bezpieczeństwem Ukrainy i Polski".

Ponadto rozmowa poświęcona ma być kwestiom pomocy w Polsce uchodźcom z Ukrainy. "Jakie rozwiązania możemy jeszcze przyjmować, w jaki sposób organizacyjnie polepszać to, co do tej pory robimy" - dodał Müller.