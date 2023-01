Müller: presja dyplomatyczna zmienia podejście Niemiec, ale poczekajmy na oficjalną decyzję ws. Leopardów

Bez wątpienia presja dyplomatyczna zmienia podejście Niemiec, ale poczekajmy na oficjalną decyzję ws. czołgów Leopard, ponieważ czasami pojawiały się przecieki z niemieckiej prasy, że jakieś zgody już są, a później jeszcze wiele tygodni na to czekaliśmy - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller:

Według informacji podanych we wtorek przez portal tygodnika "Spiegel", Niemcy mają dostarczyć Ukrainie czołgi Leopard 2. W grę wchodzi co najmniej jedna kompania Leopardów 2A6. Według informacji "Spiegla" niemieckie czołgi Leopard mają pochodzić z zasobów Bundeswehry. Z kolei portal Bloomberg podał we wtorek, że Niemcy powinny udzielić Polsce zgody na reeksport kompanii produkowanych w Niemczech czołgów Leopard na Ukrainę już w środę. Polska formalnie zwróciła się o zgodę we wtorek, a rząd niemiecki powiedział, że odpowie w trybie pilnym. Niemieckie prawo wymaga zgody na reeksport swojego sprzętu wojskowego, co oznacza, że setki czołgów Leopard w Europie mogą być wysłane na Ukrainę tylko za zgodą Berlina.

Podczas briefingu prasowego rzecznik rządu został m.in. o to, czy w kwestii przekazania Leopardów Ukrainie presja dyplomatyczna ma znaczenie. "Bez wątpienia presja dyplomatyczna zmienia podejście Niemiec i to nie tylko w przypadku tych czołgów" - powiedział Müller, przypominając, że "w poprzednich przypadkach, jak chociażby rakiet Patriot, Niemcy również na początku odmawiały zdecydowanie pomocy Ukrainie w tym zakresie". "Tutaj wspólna ofensywa dyplomatyczna Polski oraz innych krajów naszych sojuszniczych spowodowała, że Niemcy zmienili tę decyzję" - dodał.

"Zresztą podobnie jest niestety od początku wojny. Kiedy tuż po wybuchu wojny pan premier Mateusz Morawiecki był w Berlinie (kanclerz) Olaf Scholz zdecydowanie krygował się przed jakimikolwiek ruchami, które mogłyby wspierać Ukrainę" - powiedział rzecznik rządu. "Uczestniczyłem w tej rozmowie z kanclerzem Scholzem i doskonale pamiętam atmosferę tamtej rozmowy, byłem nią wręcz zażenowany. Niestety oczekiwanie na to, czy Rosja wygra, czy nie w niektórych stolicach krajów Europy Zachodniej było bardzo widoczne" - ocenił.

Müller powtórzył, aby poczekać "na oficjalne decyzje, ponieważ tak, jak wiemy czasami pojawiały się przecieki z niemieckiej prasy, że jakieś zgody już są, a później jeszcze wiele tygodni czekaliśmy na to". "Oczywiście byłoby dobrze, gdyby dzisiaj kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził zgodę, przede wszystkim, żebyśmy mogli wysłać i inne państwa Leopardy na teren Ukrainy, która w tej chwili się broni, ale również, żeby same Niemcy zadeklarowały wsparcie w tym zakresie, czyli żeby również własne czołgi skierowały na pomoc Ukrainie" - podkreślił rzecznik rządu.

Zwrócił uwagę, że Rosja ma kilka tysięcy czołgów, które może przetransportować na front rosyjsko-ukraiński. "A my mówimy w tej chwili o 100, 200, 300 (czołgach). Więc, nie porównujmy, jaka to jest skala. To też pokazuje powagę sytuacji i w jakim śmiertelnym niebezpieczeństwie jest Ukraina, a później cała Europa" - podkreślił Müller.

Na pytanie, że jeśli potwierdzą się informacje o zgodzie Niemiec, to w ciągu jakiego czasu Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje Leopardy, rzecznik rządu odparł, że jest to kwestia uzgodnienia technicznego ze stroną ukraińską. "To nie tylko kwestia naszej dyspozycyjności, ale również logistyki ze strony Ukrainy. Więc, jak będzie taka zgoda, to będziemy o tym informować, ale też niezbyt szczegółowo, bo siłą rzeczy nie mówimy o terminarzu, kiedy one trafią, zazwyczaj robimy to po tym, jak one się znajdą na froncie albo, gdy już państwo widzicie, że są tam używane" - powiedział Müller.

Dopytywany, czy wyślemy je sami, czy gdy powstanie koalicja krajów gotowych wysłać Leopardy rzecznik rządu powiedział, "że to jest do uzgodnienia z naszymi partnerami z Europy Zachodniej oraz przede wszystkim z Ukrainą, bo chodzi o to, żeby ta broń była efektywna".

11 stycznia we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa".

We wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że Niemcy otrzymali już polski wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Błaszczak zaapelował do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo całej Europy.

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.