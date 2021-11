Müller: projekt ws. weryfikacji szczepień pracowników powinien być procedowany w Sejmie na początku grudnia

Z tego, co wiem, to są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 1-2 grudnia.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu pytany w poniedziałek w Polsat News o to, co dalej z tym projektem i czy zostały zebrane już pod nim podpisy, odparł: "z tego, co wiem, są zebrane podpisy pod tym projektem i będzie na następnym posiedzeniu Sejmu procedowany". "Posiedzenie Sejmu jest na początku grudnia. W związku z tym na tym posiedzeniu powinien być procedowany" - poinformował Müller.

Według rzecznika rządu, "to są rozwiązania, które naprawdę nie są wcale tak daleko idące, jakby niektórzy przeciwnicy wskazywali". "Więc wydaje mi się, że to rozwiązanie nie powinno budzić takich emocji po tej stronie, która jakoś, nie wiem dlaczego, sprzeciwia się takim rozwiązaniom" - powiedział rzecznik rządu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał w niedzielę na Twitterze, że zgłoszony przez posła Hoca projekt równorzędnie traktuje zaszczepienie przeciw COVID-19, test na obecność koronawirusa i status ozdrowieńca. "Oznacza to, że osoby niezaszczepione będą mogły potwierdzać swoje bezpieczeństwo epidemiczne testem" - napisał szef MZ.