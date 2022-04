Müller: projekt zmian w konstytucji jest już gotowy i w środę rano powinien być złożony w Sejmie

Zapowiadany przez nas projekt zmian w konstytucji dotyczący wyłączenia z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwości konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów jest już gotowy i powinien być w środę rano złożony w Sejmie - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Pod koniec marca premier Mateusz Morawiecki przedstawił pakiet propozycji wymagających zmian w konstytucji, dotyczących m.in. wyłączenia z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwości konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów i podmiotów.

Według rządu zmiany w konstytucji są niezbędne m.in. z powodu planowanego zwiększenia udziału wydatków obronnych do 3 proc. PKB w przyszłym roku, co przewiduje uchwalona w marcu ustawa o obronie ojczyzny. Rząd chce, by wyłączyć je spod reguły określającej wysokość zadłużenia publicznego.

Müller pytany o ten projekt na wtorkowej konferencji prasowej powiedział, że ta propozycja jest już gotowa. "Dzisiaj będą zbierane podpisy posłów w tym zakresie i ten projekt zostanie tak, jak obiecywaliśmy, przedstawiony na posiedzeniu Sejmu. On powinien być jutro złożony, albo nawet dzisiaj, ale raczej jutro rano w Sejmie, jako projekt zmiany konstytucji" - podkreślił rzecznik rządu.

W jego ocenie, jeżeli nie zbudujemy silnej armii, "to niestety za kilka, kilkanaście miesięcy możemy stać się przedmiotem rosyjskiego ataku". "Musimy być na to gotowi, musimy samodzielnie móc przynajmniej w jak najdłuższej perspektywie bronić się przed takimi atakami. Podobnie dotyczy to państw bałtyckich - Litwa, Łotwa i Estonia są szczególnie narażone na potencjalny atak w tym zakresie" - zaznaczył rzecznik rządu.

"Wiemy doskonale, że prezydent Rosji Władimir Putin naprawdę nie potrzebuje pretekstu do tego, żeby zaatakować" - dodał. "Wystarczy, że zgromadzi odpowiednie siły i będzie chciał swoją neoimperialną politykę dalej realizować. I każdy, kto uważa, że nie powinniśmy być do tego gotowi po prostu działa przeciwko państwu polskiemu" - powiedział Müller.

Według niego, "to, co jest w tej chwili niezbędne, to jak najszybsze wzmocnienie armii". "I zarówno ustawa o obronie ojczyzny, jak i ten projekt zmiany konstytucji mają temu służyć" - podkreślił rzecznik rządu.