Müller pytany o KPO: cały czas czekamy na decyzję Komisji Europejskiej

Czekamy cały czas na kwestie związane z decyzją Komisji Europejskiej; od samego początku mówiliśmy, że zadeklarowaliśmy jasno, iż kwestie związane chociażby z Izbą Dyscyplinarną są położone na stole - mówił rzecznik rządu Piotr Müller pytany o KPO.

Rzecznik rządu podczas piątkowej konferencji prasowej był pytany dlaczego nadal nie udało się porozumieć z Komisją Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy i czy możemy w tym roku liczyć na wypłatę pierwszej transzy środków.

"Czekamy cały czas na kwestie związane z decyzją Komisji Europejskiej. Natomiast tak jak mówiliśmy od samego początku, my zadeklarowaliśmy jasno kwestie związane chociażby z Izbą Dyscyplinarną. Te deklaracje są położone na stole, Komisja Europejska powinna je przyjąć" - odpowiedział Müller.

"Za dobrą monetę, podobnie jak na przykład wczoraj zdecydowała się umorzyć postępowanie naruszeniowe wobec Niemiec, dlatego że Niemcy złożyli deklarację pisemną i to wystarczyło do umorzenia chociażby postępowania w tym zakresie. W związku z tym, gdyby analogiczne zasady były stosowane, to też taka deklaracja, która została pisemnie złożona, powinna wystarczyć do kontynuowania postępowania" - dodał rzecznik rządu.

Przyjęcie KPO przez Komisję Europejską jest konieczne, by Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy. Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach): odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność.

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Resort funduszy i polityki regionalnej podaje, że zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. W momencie składania KPO do Komisji Europejskiej Polska wnosiła o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.