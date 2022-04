Müller: rozważamy podanie wartości sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę

Rozważane jest przedstawienie pewnego podsumowania, choćby finansowego, pomocy dla Ukrainy; jednym z wariantów jest przedstawienie wartości przekazywanego przez Polskę sprzętu wojskowego - mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że mowa jest w tym przypadku o miliardach złotych.

Müller został w czwartek w Polsat News zapytany o wnioski po środowej naradzie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu, służb i dowódcami wojskowymi, której tematem była sytuacja na Ukrainie.

"Przede wszystkim to jest kontynuowanie tych działań, które były do tej pory, czyli z jednej strony przekazywanie dodatkowego wsparcia takiego militarnego, jeżeli chodzi o uzbrojenie dla Ukrainy, i nie tylko ze strony Polski, ale ze strony innych krajów europejskich, czy Stanów Zjednoczonych" - powiedział rzecznik rządu.

Zaznaczył, że "tu decyzje są na bieżąco podejmowane". "I to jest najważniejsza rzecz w tej chwili, bo szykuje się jedna z największych, a właściwie największa bitwa pancerna po II wojnie światowej. W związku z tym to, co jest najważniejsze, to zatrzymać tę rosyjską nawałę w tej chwili, jak najdalej od granic Polski, jak najdalej, jeżeli chodzi o kwestie związane z zajęciem terytorium Ukrainy" - mówił Müller.

Na uwagę, że na takiej naradzie padają szczegóły dotyczące sprzętu, czy broni, którą przekazujemy, rzecznik rządu przytaknął, ale nie chciał mówić o szczegółach. Dopytywany, czy Polska nie powinna mówić o szczegółach Müller zaznaczył, że nasz kraj jest bardzo blisko frontu walk i "w związku z tym, to też jest inna sytuacja".

Natomiast - dodał - "rozważamy czy pewnego podsumowania, chociażby finansowego nie przedstawić, skali tej pomocy". "Bo, faktycznie niektórzy, już widzę niestety przykre to jest, ale nawet z wewnątrz kraju próbują tworzyć wrażenie, że Polska być może nie pomaga wcale tak daleko idąco, jak by się to mogło wydawać" - powiedział rzecznik rządu.

Według niego, najlepszym dowodem na to, że Polska pomaga w szerokiej skali są słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, "który powiedział, że na nas - jako na najbliższych przyjaciołach - można naprawdę liczyć". "I faktycznie to się przekłada na konkrety" - zaznaczył Müller.

Na pytanie, czy rząd przedstawi wartość sprzętu, jaką przekazaliśmy Ukrainie, minister odparł: "Tak. To jest jeden z wariantów, który rozważamy, żeby przedstawić wartość". "Oczywiście ona też jest szacunkowa. W tym sensie, że mówimy też o sprzęcie, który przecież już był używamy. Więc też to jest amortyzacja, to szacowanie kosztów nie jest takie oczywiste, de facto, wartość tego sprzętu jest zawsze faktycznie większa, w tym sensie, że jego użyteczność na froncie jest bardzo istotna" - powiedział Müller.

Dopytywany, czy jest mowa o miliardzie złotych czy dziesiątkach miliardów, rzecznik rządu odpowiedział: "Mogę powiedzieć, że mówimy o miliardach".