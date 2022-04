Müller: rząd zajmie się w piątek projektem ustawy obniżającym podatki

W piątek odbędzie się posiedzenie rządu, głównym punktem będzie projekt ustawy obniżający podatek dochodowy od osób fizycznych - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller. "To kolejny pakiet obniżek podatków przygotowany przez nasz rząd" - podkreślił.

Rada Ministrów miała zająć się tym projektem w środę, jednak ze względu na wypadek w kopalni Pniówek premier Mateusz Morawiecki udał się w tym dniu na Górny Śląsk.

W projekcie zmian w podatkach dochodowych zaproponowano obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Poza tym zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, mimo że zmiany mają wejść w życie od 1 lipca, będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku.