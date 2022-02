Müller: Sankcje dyplomatyczne UE wobec Rosji to za mało; chcemy sankcji, które jednoznacznie odczuje Rosja

Sankcje dyplomatyczne UE wobec Rosji to już za mało; będziemy domagać się sankcji, które jednoznacznie odczuje Rosja - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do decyzji prezydenta Władimira Putina o uznaniu dwóch samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją.

Müller został zapytany w poniedziałek wieczorem w Polsat News o to, jakie sankcje powinny zostać nałożone przez społeczność międzynarodową na Rosję po uznaniu dekretem prezydenta Władimira Putina dwóch samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy.

"Mówimy o różnych sankcjach, chociażby finansowych, w zakresie systemu finansowego - o tym mówią Stany Zjednoczone. Mówimy o jednoznacznym, mam nadzieje już w tej chwili, zablokowaniu kwestii Nord Stream 2 - tego gazociągu. W tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby w jakikolwiek inny sposób UE mogła w ogóle mówić o tym, że ten gazociąg mógłby być uruchomiony. Jest jeszcze pakiet innych rozwiązań, które będziemy proponować. Na to jest czas jutro, żeby te szczegóły ustalać, gdyż jutro odbędzie się spotkanie naszych ambasadorów w Brukseli" - powiedział rzecznik rządu.

Jak podkreślił, Polska liczy, że "Zachód będzie w tej sytuacji jednoznaczny". "Już niestety obserwuję, co pokazują zagraniczne depesze, że niektórzy próbują w tej chwili mówić tylko o dyplomatycznych sankcjach. Sankcje dyplomatyczne to już za mało. Będziemy domagać się, żeby to były sankcje, które jednoznacznie odczuje Rosja" - zapowiedział Müller. Podkreślił też, że "nie ma innego sposobu, żeby Putin powstrzymał się od pełnoskalowego ataku na Ukrainę".

Według rzecznika rządu, by takie sankcje ustalić potrzebna jest jednomyślność w ramach Rady Europejskiej. "Sankcje ze strony USA też będą bardzo wyraźnym sygnałem. Podobne sankcje wcześniej zapowiadała Wielka Brytania. Więc liczę, że blok UE nie wyłamie się z daleko idących sankcji, bo były to zły sygnał i zachęta dla Putina do dalszych działań" - powiedział Müller.