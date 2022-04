Müller: sprawa uruchomienia funduszu na rzecz uchodźców z Ukrainy jest nadal aktualna

Sprawa uruchomienia europejskiego funduszu na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy i państw, które ich przyjmują, jest nadal aktualna; premier Mateusz Morawiecki będzie poruszał ten temat podczas najbliższych spotkań z europejskimi przywódcami - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller zaznaczył, że był to jeden z tematów poruszanych podczas wtorkowego spotkania w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

"Premier będzie też poruszał ten temat w piątek podczas spotkania z szefem czeskiego rządu Petrem Fialą, a niebawem również podczas spotkania z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, który po majówce złoży wizytę w Warszawie" - powiedział rzecznik rządu.

Premier w ostatnim czasie wielokrotnie apelował do Komisji Europejskiej, by fundusz solidarnościowy z Ukrainą zaczął działać, by pojawiły się nowe pieniądze, bo - jak mówił podczas niedawnej wizyty we Lwowie - dotąd "były tylko przesuwane z jednej szuflady do drugiej".

Szef polskiego rządu wysłał też do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen list ws. uruchomienia nowego funduszu dotyczącego wsparcia krajów przyjmujących uchodźców. Jak donosiły media, rząd oszacował, że w tym roku opieka nad uchodźcami może kosztować polski budżet 11 mld euro.

Według danych Straży Granicznej z czwartku, od 24 lutego granicę z Polską przekroczyło 3 mln osób przybywających z Ukrainy; od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili 904 tys. osób jadących do Ukrainy.