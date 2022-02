Müller: szczyt UE i Unii Afrykańskiej - w praktyce poświęcony kwestii Ukrainy

Planowany na czwartek i piątek szczyt liderów UE oraz Unii Afrykańskiej będzie w praktyce poświęcony sprawom ukraińskim i bezpieczeństwa w Europie; To jest w tej chwili najważniejsza kwestia dla całej Europy i dla globalnej stabilności - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany był podczas konferencji prasowej o planowane na czwartek i piątek spotkanie liderów państw Unii Europejskiej oraz Unii Afrykańskiej w Brukseli. "To również jest okazja do tego, by porozmawiać o sprawach niezwykle ważnych - w tym również potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę. Również pan premier Mateusz Morawiecki w tym czasie będzie spotykał się z przywódcami krajów europejskich; w tym momencie trwa przygotowanie kalendarza spotkań premiera" - poinformował Müller.

"Również ten szczyt w Brukseli będzie w praktyce poświęcony, sprawom ukraińskim i bezpieczeństwa w Europie. To jest w tej chwili najważniejsza kwestia dla całej Unii Europejskiej, dla całej Europy i w ogóle stabilności politycznej o charakterze globalnym" - oświadczył. Zwrócił uwagę, że ewentualny atak Rosji na Ukrainę miałby poważne negatywne skutki także w wymiarze globalnym.

Pytany o możliwe europejskie sankcje na Rosję i militarne wsparcie państw Europy Środkowo-Wschodniej, rzecznik rządu podkreślił, że Polska, a także inne kraje zachodnie już prowadzą wsparcie Ukrainy sprzętem wojskowym. Zwrócił także uwagę na zwiększenie liczby żołnierzy NATO w regionie: "To wyraźny sygnał dla Rosji, że tym razem wspólnota natowska, międzynarodowa, przeciwstawi się jednoznacznie" - powiedział.

"Jeżeli chodzi o sankcje, to ta deklaracja już padła bezpośrednio. Unia Europejska na szczycie Rady Europejskiej wprost powiedziała, że te sankcje w wypadku ewentualnych działań Rosji będą podjęte; także Wielka Brytania te zapowiedzi potwierdziła, także USA wyraźnie o tym powiedziały - to wyraźny sygnał ze strony wspólnoty międzynarodowej, że żadnego pobłażania na agresję o charakterze wojskowym nie będzie" - zaznaczył Müller.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury "od granic Rosji".

W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały m.in. rządy USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.

W sobotę po raz czwarty od początku kryzysu telefonicznie rozmawiali ze sobą prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Amerykańska administracja informowała, że rozmowa była "rzeczowa i profesjonalna", ale "nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni". W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili - zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.