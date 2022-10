Müller: szczyt UE m.in. o bezpieczeństwie energetycznym

Głównym tematem dwudniowego szczytu UE w Pradze będą kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Poruszone będą też kwestie geopolityczne, w tym nielegalne przyłączenie części Ukrainy do Rosji, których nie uznaje zarówno Polska, jak i cała Unia - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

W czwartek w Pradze rozpocznie się dwudniowy nieformalny szczyt UE. Odbędzie się on w Czechach, gdyż kraj ten obecnie przewodniczy w Radzie Europejskiej.

"Głównym tematem będą kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. W czasie tego szczytu Polska będzie podnosiła nadal konsekwentnie wnioski dotyczące zmiany chociażby w zakresie funkcjonowania systemu ETS, który w tej chwili też jest istotnym elementem obciążającym, jeżeli chodzi o kwestię ceny prądu" - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że podczas spotkania unijnych liderów zostaną poruszone kwestie geopolityczne, w tym działania Rosji, jeśli chodzi o nielegalne przyłączenie części Ukrainy. Müller podkreślił jednocześnie Polska nie uznaje tej decyzji, podobnie jak cała UE.

Müller odniósł się też do pytania dotyczącego negocjacji cen gazu z Norwegią przez UE.

Polityk przypomniał, że jeszcze kilkanaście tygodni temu część mediów drwiła z tego "jak premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że Norwegia w sposób nieuzasadniony przedstawia aktualne oferty gazowe i że nie powinno być tak, że niektóre kraje zyskują (...) ze względu na konflikt, który w tej chwili prowadzi Rosja i szantaż gazowy Rosji".

"Jesteśmy gotowi do tego, aby podejmować wspólne działania na rzecz dyskusji również z Norwegią w tym zakresie" - powiedział Müller.

Zaznaczył jednocześnie, że Polska w przeciwieństwie do innych krajów zachodniej Europy była zapobiegliwa i zdecydowała się na budowę gazociągu bałtyckiego.

"Apelowaliśmy przez lata do Europy Zachodniej, w szczególności do Niemiec, aby podejmowała podobne kroki dywersyfikacyjne w tym zakresie. Jeśli jakiekolwiek zasady będą tworzone wspólnie na poziomie UE, to w żaden sposób nie mogą one uderzać w Polskę, bo Polska w przeciwieństwie do Niemiec była zapobiegliwa. Apelowała, krzyczała wręcz, ostrzegała przed rosyjskimi planami, więc teraz Polska na tych rozwiązania nie może stracić" - zaznaczył.

Polityk mówił też, że nie może być tak, że UE "będzie kontynuowała dalsze działania w zakresie ograniczania wydobycia węgla", gdyż jest to jeden z elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dodał, że aktualnie w Polsce bezpieczeństwo energetyczne jest budowane na zasobach węglowych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała wcześniej w środę, że UE jest gotowa do dyskusji na temat wprowadzenia limitu na ceny gazu do produkcji energii elektrycznej.

"Będziemy również współpracować z państwami członkowskimi w celu obniżenia cen gazu oraz ograniczenia zmienności i wpływu manipulacji cenami przez Rosję" - dodała.

Zapowiedziała też zintensyfikowanie negocjacji z zaufanymi partnerami, np. z Norwegią, aby obniżyć cenę, jaką UE płaci za import gazu oraz dodatkowe fundusze na modernizację infrastruktury energetycznej w UE.

Von der Leyen wezwała też do utworzenia w UE platformy wspólnych zakupów gazu.