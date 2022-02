Müller: szef MSWiA jest w kontakcie z wojewodami w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał podczas wtorkowego briefingu prasowego, że szef MSWiA poprzez wojewodów skierował pytania do samorządów o potencjalną bazę noclegową dla uchodźców z Ukrainy.

Rzecznik rządu Piotr Müller podczas wtorkowego briefingu prasowego odniósł się do możliwości przyjęcia przez Polskę uchodźców z Ukrainy, którzy uciekaliby z kraju w wyniku eskalacji konfliktu z Rosją.

"Najpierw działania dyplomatyczne, później działania pomagające Ukrainie w samoobronie przed ewentualnym atakiem Rosji. Jeżeli by te działania zostały podjęte i byłyby niewystarczające (...) to oczywiście w którymś tam wariancie jest możliwe również to, że może przejść do pewnych przemieszczeń obywateli z Ukrainy" - zaznaczył.

Müller przekazał, że w związku taką możliwością, szef MSWiA "poprzez wojewodów skierował pytania do samorządów o potencjalną bazę noclegową", z której mogliby skorzystać ukraińscy uchodźcy.

Rzecznik stwierdził jednak, że polski rząd robi wszystko, by nie doszło do takiej eskalacji konfliktu, która spowodowałaby konieczność przemieszczania się obywateli Ukrainy.

Od tygodni trwa napięcie związane z obecnością rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Nadal prowadzone są rozmowy dyplomatyczne mające na celu deeskalację sytuacji i niedopuszczenie do wybuchu wojny.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Moskwa domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.