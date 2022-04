Müller: trzeba pokazywać, że są liderzy, którzy odważnie mówią o obronie suwerenności Ukrainy

Społeczności międzynarodowej trzeba pokazywać, że są liderzy, którzy odważnie mówią o obronie suwerenności Ukrainy - powiedział w Radiu Koszalin rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do wizyty, którą w środę w Kijowie złożą prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

"Europa robi zdecydowanie za mało, to jest oczywiste, bo Władimir Putin jest nieugięty jeżeli chodzi o zbrodnicze działania na terenie Ukrainy. Gdyby nie Polska, gdyby nie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to szczerze mówiąc Zachód już dawno szukałby jakiegoś bardzo niekorzystnego rozwiązania, które by pozwalało na dalsze prowadzenie stosunków gospodarczych z Rosją" - powiedział Müller w środę w Polskim Radiu Koszalin pytany o działania państw europejskich w kontekście wojny na Ukrainie.

Dodał, że Rosja to państwo o charakterze totalitarnym, które "ma chęć poszerzyć się nie tylko o Ukrainę, ale również o inne obszary europejskie i to trzeba głośno mówić". Stwierdził, że ma "gorzkie doświadczenia" z rozmów z przedstawicielami państw zachodnich, którzy wykazują brak zrozumienia specyfiki regionu i sposobu funkcjonowania Rosji, także w kontekście zbrodni okresu stalinowskiego.

"My, przez te doświadczenia, z krajami Europy Środkowo-Wschodniej możemy budować większą świadomość krajów Europy Zachodniej, aczkolwiek idzie to bardzo trudno, bo sieć powiązań polityczno-biznesowych na Zachodzie z Rosjanami jest ogromna" - stwierdził rzecznik rządu.

Zapytany o "czerwone linie" - których przekroczenie przez Rosję miałoby wywołać bardziej zdecydowaną reakcję powiedział, że zostały one "dawno, dawno przekroczone".

"+Czerwoną linią+ było wkroczenie na teren suwerennego państwa przez Rosję. (…) Każda następna rzecz to jest po prostu branie odpowiedzialności przez Unię Europejską również za te zbrodnie, które się tam (na Ukrainie - PAP) dzieją. Niestety, jeżeli my nie pójdziemy dalej z sankcjami, jeżeli nie pójdziemy dalej ze wsparciem Ukrainy w zakresie możliwości uzbrojenia (…), to Unia Europejska, wszystkie państwa, które się na to nie godzą, biorą za to współodpowiedzialność" - powiedział Müller.

Zaznaczył przy tym, że widzi dużą przemianę wśród społeczeństw zachodnich, które wykazują się dużo większą empatią i zrozumieniem sytuacji niż elity polityczno-biznesowe. Jak ocenił, zarówno presja ze strony państw środkowoeuropejskich, jak i ta oddolna powoli "kropla po kropli drąży skałę braku współczucia". Wskazał, że sankcje wobec Rosji są coraz większe, ale nadal niewystarczające.

Odnosząc się do znaczenia i symboliki wizyty w Kijowie prezydentów: Polski - Andrzeja Dudy, Litwy - Gitanasa Nausedy, Łotwy - Egilsa Levitsa i Estonii - Alara Karisa, powiedział, że społeczności międzynarodowej "trzeba pokazywać, że są liderzy, którzy odważnie mówią o obronie suwerenności Ukrainy".

"Te symbole mają nie tylko wymiar medialny, ale zmieniają również myślenie o tym konflikcie i nabiera to większego znaczenia, jest rodzajem presji moralnej" - powiedział rzecznik rządu.

Jak zaznaczył, taka wizyta "nie jest łatwa", ale dodał, że liczy na to, iż w związku wycofaniem się wojsk rosyjskich spod frontu kijowskiego "warunki bezpieczeństwa są lepsze" niż podczas marcowej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Czech Petra Fiali oraz premiera Słowenii Janeza Janszy.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował wcześniej w środe PAP, że prezydent Duda oraz prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii, przebywają na Ukrainie i jadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.