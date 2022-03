Müller: w czwartek premier Morawiecki przedstawi kolejne elementy tzw. tarczy antyputinowskiej

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek rano przedstawi kolejne elementy tzw. tarczy antyputinowskiej, której celem jest ochrona Polaków przed skutkami gospodarczymi wojny na Ukrainie - przekazał PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Konferencja premiera oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia zaplanowana jest w czwartek na godz. 9.45.

Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem oraz minister klimatu i środowiska Anną Moskwą przedstawili w ubiegłym tygodniu założenia tzw. tarczy antyputinowskiej. Przewiduje ona m.in.: przeciwdziałanie inflacji, ochronę miejsc pracy, wsparcie firm do tej pory działających na rynku rosyjskim, derusyfikację polskiej i europejskiej gospodarki.

Szef rządu zapowiedział wówczas, że w ramach tarczy przewidziano 500 zł dopłaty do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty do każdego hektara łąk i pastwisk w związku z wysokimi cenami nawozów. Dodatkowo ponad 3 mld zł ma zostać przeznaczone na dokapitalizowanie spółki Gaz-System, która buduje gazociągi. Do 2027 r. Urząd Regulacji Energetyki ma regulować taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale.