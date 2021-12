Müller: w czwartek premier Morawiecki spotka się szefem włoskiego rządu

Premier Mateusz Morawiecki, w ramach kontynuacji działań dyplomatycznych, w czwartek w Rzymie spotka się z premierem Włoch Mario Draghim - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Wśród głównych tematów rozmowy znajdą się zagrożenia geopolityczne oraz sytuacja na polsko-białoruskiej granicy UE.

"Premier Morawiecki, w ramach kontynuacji działań dyplomatycznych, w czwartek złoży wizytę w Rzymie, gdzie spotka się z premierem Włoch Mario Draghim. Wśród głównych tematów będzie mowa o poważnych zagrożeniach geopolitycznych oraz sytuacji na polsko-białoruskiej granicy UE" - zapowiedział Müller.

Szef polskiego rządu pod koniec listopada odbył serię spotkań z europejskimi liderami, z którymi rozmawiał o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. Premier Morawiecki w czasie swojego objazdu odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami, m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz ustępującą kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ok. 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. takich prób, w październiku - 17,5 tys., we wrześniu - 7,7 tys. a w sierpniu - 3,5 tys.

Od 2 września do 30 listopada, w związku z presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Wprowadzenie takiego zakazu umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej.