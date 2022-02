Müller: W niedzielę w pełni uruchomimy serwis do zgłaszania pomocy Ukraińcom

Na stronie www.gov.pl/granica już można sprawdzić, w jaki sposób zgłosić chęć pomocy Ukraińcom; w niedzielę zostanie uruchomiona pełna wersja serwisu - powiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

"Jeżeli ktoś z nas chciałby takiej pomocy udzielić; ma mieszkanie, środki finansowe, jakąś pomoc materialną może przekazać, to na stronie internetowej gov.pl/granica są bieżące komunikaty dotyczące sytuacji na granicy" - powiedział w sobotę w Polsat News Müller. "Tam również można wejść do takiej zakładki, gdzie jest informacja, gdzie się zgłosić tak, aby pomóc wszystkim osobom, które potrzebują pomocy na terenie Polski lub również pomocy humanitarnej za granicami naszego kraju" - powiedział rzecznik rządu.

Na uwagę, czy nie należałoby popracować nad tym, jak znaleźć jedno miejsce, w którym wszyscy znajdą te instytucje, które mogą pomóc, Müller odparł, że taki serwis jest przygotowywany. "Jutro on zostanie w pełni uruchomiony. W tej chwili jest jego podstawowa wersja, czyli właśnie ta zakładka na stronie gov.pl/granica" - powiedział rzecznik rządu.

"Tam jest stosowny komunikat, w jaki sposób zgłaszać swoją chęć pomocy. Jutro zostanie uruchomiona jego pełna wersja po to, aby konkretnie wskazywać co, jaki rodzaj pomocy, w jakim miejscu tak, żeby wszystko można było odpowiednio sortować i przekazywać do właściwych służb" - dodał Müller.

Muller został zapytany o to, w jaki sposób uchodźcy przybywający z Ukrainy i przekraczający granicę mogą uzyskać pomoc. "Przede wszystkim na punktach granicznych są punkty informacyjne, w których taka informacja jest od razu udzielana tym wszystkim osobom, które przekraczają granicę. To znaczy, jeżeli one nie mają, gdzie się udać, to wtedy jest wskazywany im ten punkt przez wojewodów" - odpowiedział rzecznik rządu.