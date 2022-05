Müller: w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefem KNF-u i UOKiK-u

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefami KNF-u i UOKiK-u, a także z ministrem finansów i ministrem rozwoju - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że projekt ustawy ws. wsparcia kredytobiorców w tym tygodniu zostanie przekazany opinii publicznej do konsultacji.

"Dzisiaj odbędzie się spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Nadzoru Finansowego, z szefem UOKiK-u, ministrem finansów oraz ministrem rozwoju" - poinformował Müller w poniedziałek w Polsat News, pytany o plan pomocy dla kredytobiorców.

Dodał, że w tej chwili nakładane są ostateczne poprawki na projekt dotyczący pomocy kredytobiorcom. "I w tym tygodniu zostanie on pokazany opinii publicznej do konsultacji społecznych szybkich po to, aby później przyjąć go na Radzie Ministrów i przekazać do Sejmu" - podkreślił.

Według rzecznika rządu, "dzisiaj polskie banki powinny postępować w inny sposób". "I dzisiaj to spotkanie będzie tego dotyczyło; między innymi tej relacji pomiędzy wysokimi ratami kredytów, a bardzo niskimi stopami oprocentowania na lokatach. To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i będziemy robić wszystko, aby to się zmieniło" - powiedział Müller.

Podkreślił, iż liczy na refleksję samego sektora bankowego "i szybkie decyzje w tym obszarze". "Są też instrumenty, które posiada państwo aktualne, ale też instrumenty, które można stworzyć w ustawie" - dodał.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o samo wejście w życie przepisów dotyczących zmiany WIBOR-u, "właściwie jego likwidacji i stworzenia nowego wskaźnika", ma on wejść w życie w przyszłym roku. "Natomiast te propozycje zostaną lada moment przedstawione, jak on ma wyglądać. Ale to jest skomplikowana inżynieria niestety i dlatego one muszą być poddane konsultacjom tak, żebyśmy nie stworzyli problemu w innym miejscu zaraz" - zaznaczył Müller.

Premier Morawiecki przedstawił niedawno plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne.

Jak wyjaśnił szef rządu, pomoc ta ma składać się z czterech punktów. Pierwszy to trzy miesiące "wakacji kredytowych", drugim ma być pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, trzeci to wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a czwarty to wzmocnienie odporności całego sektora bankowego. Od 2023 r. banki zamiast WIBOR-u mają stosować transparentny, bardziej korzystny dla kredytobiorców, wskaźnik oprocentowania kredytów.

Projekt ustawy dotyczący wsparcia kredytobiorców będzie gotowy w ciągu kilku tygodni, by mógł zadziałać w wakacje - zapowiedział z kolei minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że prace nad nim trwają we współpracy z Ministerstwem Finansów.